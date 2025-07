Stilllegung der Linie 33: Sammeltaxi für den Transport von Kindern zur Sommerschule

Die vorübergehende Stilllegung der Linie 33 während der Sommerferien sorgt für Besorgnis bei vielen Eltern aus den Stadtteilen Eggenberg und Wetzelsdorf. Insbesondere betrifft dies Familien, deren Kinder in den letzten beiden Ferienwochen die Sommerschule an der MS, BG und BRG Klusemannstraße besuchen, die normalerweise mit der Linie 33 erreicht wird. Die Holding Graz hat jedoch bereits eine Lösung gefunden: Ein kostenloses Sammeltaxi wird für die nicht angefahrenen Haltestellen eingerichtet.

GRAZ. Ab dem 5. Juli wird die Linie 33 für die Dauer der Sommerferien eingestellt. Grund für diese Maßnahme ist die Sanierung eines Fernwärmeschachtes an der Kreuzung der Grottenhofstraße und der Harter Straße. Aufgrund der Bauarbeiten kann der Bus nicht mehr ordnungsgemäß um die Kurve fahren. Auch die Linie 65A wird in diesem Zeitraum nur bis Don Bosco verkehren, was zusätzliche Herausforderungen für die Fahrgäste mit sich bringt.

Für die 110 Schülerinnen und Schüler der MS, BG und BRG Klusemannstraße stellt diese Nachricht eine Herausforderung dar. Viele dieser Kinder aus dem Einzugsgebiet Eggenberg und Wetzelsdorf sind auf die Linie 33 für ihren täglichen Schulweg angewiesen. Die Sommerschule beginnt am 25. August und läuft täglich von 8 Uhr bis 12 Uhr.

Kinder müssen in die Sommerschule

Den betroffenen Eltern ist die Situation zunehmend unangenehm. Bezirksrätin Andrea Lepenik (ÖVP) erhielt zahlreiche Anrufe besorgter Eltern, die umführten, wie ihre Kinder die Sommerschule erreichen sollen. „Ein Ersatzbus wäre ideal“, äußerte sie. Die Linie 32, die vom Jakominiplatz nach Seiersberg fährt, könnte eine Alternative sein, jedoch müssen die Kinder zuerst mit einem Schienenersatzverkehr zur nächsten Haltestelle gelangen, was für viele als „eine kleine Weltreise“ erscheint. Klusemann-Direktor Klaus Tasch gibt zu bedenken, dass es auch einen längeren, aber akzeptablen Fußweg zur Linie 32 gibt, während die Route über die Grottenhofstraße weniger zumutbar ist.

Holding bietet kostenlosen Taxiservice

In Anbetracht der Situation hat die Holding Graz auf die Bedürfnisse der Fahrgäste reagiert. Für alle Haltestellen, die während der Bauarbeiten nicht angefahren werden, wird ein kostenloser Sammeltaxiservice eingerichtet. Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) erklärte: „Natürlich lassen wir die Fahrgäste nicht stehen, wo der Bus derzeit nicht durchkommt.“ Der Sammeltaxi-Service wird über das Taxiunternehmen 878 organisiert und muss mindestens 30 Minuten vorher telefonisch unter 0316/8011 bestellt werden.บริการ taxis läuft zwischen Don Bosco und der Grottenhofstraße, von Montag bis Samstag ab 4:45 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 5:45 Uhr bis 23:45 Uhr.

Das könnte Dich auch noch interessieren:

Elternverein fordert Maßnahmen für Schulstart

„Wir brauchen jetzt eine City-Strategie“

An diesen Grazer Kreuzungen rollt täglich der meiste Verkehr