Die Debatte um die Kassenreform hat am vergangenen Wochenende an Fahrt aufgenommen, als der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) die Fusion der Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) stark kritisierte. Mattle bezeichnete diesen Zusammenschluss als einen Fehler und forderte eine „Reform der Reform“. Diese Aussage sorgte für erhebliche Diskussionen in der politischen Landschaft Österreichs.

Vor dem Hintergrund dieser Kritik wies Stocker darauf hin, dass eine Reformpartnerschaft mit den Bundesländern und Gemeinden bestanden habe. Diese Partnerschaft soll innerhalb der nächsten 18 Monate eine umfassende Verwaltungsreform herbeiführen. Im Rahmen dieser Initiative erklärte Stocker, dass notwendige Veränderungen oder Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung diskutiert werden sollten. Er betonte jedoch, dass ein Rückschritt in der Reform nicht zielführend wäre. Dies verdeutlicht die komplexe Natur der Gesundheitsreform und die Notwendigkeit, Fortschritte zu erzielen.

Im Gegensatz zu Mattle äußerte sich Anderl skeptisch zur sogenannten Patientenmilliarde, die im Rahmen der Reform angekündigt wurde. Sie bezeichnete diese Maßnahme als einen „Marketinggag“. In einer Stellungnahme an die APA stellte sie klar: „Die Gesundheitsversorgung der Menschen darf nicht politischer Spielball sein.“ Ihr Ansatz konzentriert sich auf die Bereitstellung der besten medizinischen und pflegerischen Leistungen für alle Bürger, wobei sie einen klaren Fokus auf die effiziente Nutzung der E-Card und nicht der Kreditkarte legt.

Anderl fordert mehrere Maßnahmen, um die Gesundheitsversorgung in Österreich zu verbessern, darunter:

Die Erstellung eines umfassenden Finanzierungsplans mit Bundesmitteln für den schrittweisen Ausbau der niedergelassenen Versorgungsstruktur in den nächsten zehn Jahren.

Die Entlastung von Spitälern durch gezielte Maßnahmen und strategische Verbesserungen.

Die Einbeziehung aller Gesundheitsberufe in die niedergelassene Versorgung, um ein ganzheitliches Versorgungsverständnis zu fördern.

Ein einheitlicher Gesamtvertrag zwischen der ÖGK und der Ärztekammer ist zwingend erforderlich.

Die Durchführung einer österreichweiten Bedarfsstudie für Ärzte und Gesundheitsberufe im niedergelassenen Bereich, um sicherzustellen, dass der Versorgungsbedarf der Bevölkerung abgedeckt wird.

Diese Forderungen spiegeln die Überzeugung von Anderl wider, dass die Reform imperative Veränderungen im Gesundheitssektor mit sich bringen muss, um der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung zu garantieren. Die Ziele der Reform sollten daher nicht nur Spitalsentlastung und die Verbesserung der Lebensqualität umfassen, sondern auch die Schaffung einer stabilen finanziellen Basis für die zukünftige Entwicklung der Gesundheitsversorgung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Diskussion um die Kassenreform eine zentrale Rolle in der österreichischen Gesundheitspolitik spielt. Während die Politiker unterschiedliche Perspektiven vertreten, bleibt die Herausforderung, eine gerechtere und effizientere Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um die Weichen für eine nachhaltige Gesundheitsreform zu stellen.