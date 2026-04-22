Stopp der umstrittenen Klasseneinteilung nach Religionszugehörigkeit in Salzburger Schule

Geplante Klasseneinteilung nach Religionszugehörigkeit in Salzburger Volksschule gestoppt

Die Volksschule Salzburg-Liefering I hatte geplant, die drei ersten Klassen ab Herbst nach der Religionszugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler einzuteilen. Unter anderem war eine rein katholische erste Klasse vorgesehen.

Bildungsdirektor Rudolf Mair lehnt diese geplante Einteilung nach religiösen Bekenntnissen ab und hat der Direktorin der Schule die Weisung erteilt, dass es keine Klasseneinteilung nach Religionszugehörigkeit geben soll. Nach seinen Angaben wurden die betroffenen Eltern über die Ablehnung des Vorhabens informiert.

Überlegungen der Schulleitung

Die Direktorin der Volksschule Salzburg-Liefering I, die zugleich als Religionslehrerin tätig ist und zuvor bei der katholischen Kirche beschäftigt war, begründete den Plan mit organisatorischen und inhaltlichen Überlegungen zum Religionsunterricht. Sie gab an, dass durch die Trennung der Klassen ein zweistündiger Religionsunterricht pro Woche gewährleistet wäre.

Nach ihren Angaben findet bei Unterschreiten einer bestimmten Anzahl an Anmeldungen für den Religionsunterricht nur mehr eine Religionsstunde pro Woche statt. Sie verwies darauf, dass es immer weniger getaufte katholische Kinder gebe und erklärte, aus ihrer Sicht sei eine Religionsstunde pro Woche mit Blick auf die Erstkommunion zu wenig. Der für die Erstkommunion notwendige Stoff könne bei nur einer Stunde wöchentlich aus ihrer Sicht nicht vollständig vermittelt werden.

Die Direktorin betonte, ihre Intention sei gewesen, homogene Klassen zu bilden, damit in drei Religionen ein zweistündiger Religionsunterricht angeboten werden kann. Zugleich erklärte sie, sie habe nicht diskriminierend vorgehen wollen und wolle den interreligiösen Dialog fördern.

Religionsunterricht und Kritik von Eltern

Nach Angaben der Direktorin ging es ihr auch darum, dass Kinder islamischer oder orthodoxer Religionszugehörigkeit den Religionsunterricht am Vormittag besuchen können. Gegenüber der APA äußerte sie die Befürchtung, Kinder dieser Religionsgemeinschaften würden sich vom Religionsunterricht abmelden, wenn dieser für Andersgläubige am Nachmittag stattfindet.

Eltern kritisierten, dass durch die geplante Einteilung sogenannte „Ausländerklassen“ beziehungsweise eine „Österreichklasse“ geschaffen würden. Die Direktorin bestritt dies und erklärte, in der vorgesehenen Klasse, in die die muslimischen Kinder gehen sollten, hätten 17 von 21 Kindern die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie gab an, die Kinder in dieser Klasse sprächen aus ihrer Sicht perfekt Deutsch.

Die Direktorin schilderte zudem das organisatorische Problem, dass in einer Klasse die Hälfte der Kinder den Unterricht verlässt, wenn sie keinen Religionsunterricht besucht. Sie erklärte, es stünden nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung, um Kinder zu beaufsichtigen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen.

Reaktion der Bildungsdirektion

Bildungsdirektor Rudolf Mair führte aus, dass die Einteilung der Klassen grundsätzlich in der Verantwortung der Schulleitung liege, dabei jedoch der schulrechtliche Rahmen einzuhalten sei. Er erklärte, er greife ein, wenn schulrechtliche Grundsätze, etwa ethischer Art, nicht eingehalten würden. Im Zusammenhang mit der geplanten Klassentrennung äußerte er, Klassen nach Religionszugehörigkeit einzuteilen sei nicht wünschenswert.

Mair sagte den Satz: „Wir wollen doch die Religion nicht hochstilisieren als fremdes Element.“ Gegenüber den „Salzburger Nachrichten“ erklärte er, man wolle eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen lernen, miteinander auszukommen. Es sei wichtig, dass Kinder von klein auf lernen, miteinander auszukommen.

Mair verwies darauf, dass sich die Anzahl der katholischen Kinder in Schulen verringert habe und dass es an Schulen auch Kinder mit anderen Glaubensbekenntnissen und ohne religiöses Bekenntnis gebe. Parallel zum Religionsunterricht regte er gegenüber der APA an, für Kinder ohne Religionsunterricht und ohne Bekenntnis altersgerechten Ethikunterricht anzubieten. Ein solcher Unterricht könne nach seinen Angaben zur altersgerechten Demokratiebildung bereits in Volksschulen beitragen und ethische Grundsätze in der westlichen Welt vermitteln. Für die Einführung eines parallelen Ethikunterrichts sei eine Gesetzesänderung auf Bundesebene notwendig.

Schulentwicklung in Liefering

Nach einem Bericht der „Salzburger Nachrichten“ gibt es an der Volksschule Liefering I auf Initiative der Direktorin eine schulische Nachmittagsbetreuung. Laut Direktorin stieg dadurch die Zahl der Schülerinnen und Schüler an der Schule.

Nach Angaben im Bericht erhöht sich die Zahl der Kinder an der Volksschule Liefering I im Herbst von 204 auf 220. Neben den drei ersten Klassen gibt es an der Schule eine Vorschulklasse und eine Deutschförderklasse.

Der Plan der Direktorin zur Klasseneinteilung war laut Bericht sowohl mit dem katholischen Schulamt als auch mit dem Schulqualitätsmanagement der Bildungsdirektion akkordiert. Bildungsdirektor Mair gab an, von dieser Akkordierung überrascht gewesen zu sein, und hat die Direktorin zu einem Gespräch eingeladen.