Straka Shines at Memphis Major: Can He Take the Title?

Spannendes Stechen um 3,6 Millionen Dollar

Im aufregenden Finale um den Sieg und das Preisgeld von 3,6 Millionen Dollar standen sich der Engländer Justin Rose und der US-Open-Sieger J.J. Spaun aus den USA im Stechen gegenüber. Nach insgesamt 72 gespielten Löchern legten beide Spieler ein Ergebnis von 264 Schlägen oder 16 unter Par vor. Auf dem gemeinsamen dritten Platz landeten der Engländer Tommy Fleetwood sowie US-Star Scottie Scheffler, die beide mit 15 unter Par das Turnier beendeten.

Konsistentes Spiel von Straka

Der Österreicher Sepp Straka zeigte im TPC Southwind an allen vier Tagen eine konstant starke Leistung. Allerdings blieben die großen Ausreißer nach oben aus. So erzielte der Weltranglistenelfte in den ersten Runden folgende Ergebnisse:

1. Runde: 68 Schläge

2. Runde: 67 Schläge

3. Runde: 68 Schläge

4. Runde: 70 Schläge (3 Birdies, 3 Bogeys)

Sein schwächstes Ergebnis wurde am Schlusstag sichtbar, wo er Schwierigkeiten hatte, mit Scheffler und den anderen Spielern mitzuhalten. Ein entscheidender Schlag ins Wasser auf der 14. Bahn hinderte ihn zudem daran, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Mit nur zwei Schlägen Rückstand wurde ein Platz in den Top 10 verpasst.

Aussicht auf die Play-offs

Trotz des verpassten Top-10-Platzes hat Straka sein Ticket für die zwei finalen Play-off-Turniere bereits sicher. Während beim Turnier in Memphis die Top 70 Spieler am Start waren, werden in der nächsten Woche in der Nähe von Baltimore nur die besten 50 Spieler teilnehmen. Das große Finale findet dann in Atlanta statt, wo nur die Top 30 Spieler antreten werden.

Die BMW Championship in Baltimore stellt auch die letzte Gelegenheit für Straka dar, wertvolle Ryder-Cup-Punkte zu sammeln, die für seine zukünftige Karriere entscheidend sein könnten.

Zusammenfassung

Insgesamt bot das Turnier in TPC Southwind spannende Momente mit einem dramatischen Stechen um den Titel sowie konstanten Leistungen von Spielern wie Sepp Straka. Die nächsten Turniere in den finalen Play-offs versprechen weitere aufregende Golf-Action, und für Straka gilt es, die Chance zu nutzen, um sich im Ryder-Cup-Ranking weiter zu verbessern.