Straka Shines at Memphis Tournament: A Surprise Win for Rose!

Der 45-Jährige, Justin Rose, setzte sich im Stechen nach drei Extralöchern gegen den US-Open-Sieger J.J. Spaun aus den USA durch. Dieses spannende Duell fand im Rahmen eines hochklassigen Turniers statt, in dem beide Spieler nach 72 gespielten Löchern ex aequo bei 264 Schlägen, respektive 16 unter Par, abschlossen. Die erzielte Punktzahl zeigt das hohe Niveau des Turniers, das nicht nur von den beiden Protagonisten, sondern auch von zahlreichen anderen Talenten geprägt war.

Geteilte Dritte wurden der Engländer Tommy Fleetwood sowie der US-Star Scottie Scheffler, die beide mit 15 unter Par beeindruckten. Rose konnte mit seinem Sieg nicht nur sein Preisgeld von 3,6 Millionen Dollar einstreichen, sondern auch einen wesentlichen Schritt in Richtung seiner Teilnahme am Ryder Cup machen, einer der prestigeträchtigsten Wettkämpfe im Golfsport, bei dem die besten Spieler aus Europa und den USA gegeneinander antreten.

Straka’s Leistung im TPC Southwind

Der Österreicher Sepp Straka zeigte im TPC Southwind an allen vier Turniertagen ein konstantes Golfspiel, das jedoch nicht die auffälligen Verbesserungen aufwies, die für eine Top-Platzierung erforderlich gewesen wären. Hier ein Überblick über seine Leistung:

1. Runde: 68 Schläge

2. Runde: 67 Schläge

3. Runde: 68 Schläge

4. Runde: 71 Schläge (drei Birdies und drei Bogeys)

Obwohl Straka an den ersten drei Tagen stark spielte, war sein finales Ergebnis von 71 Schlägen, welches auch sein „schwächstes“ Resultat des Turniers war, nicht genug, um mit den führenden Spielern wie Scheffler mithalten zu können. Ein entscheidender Moment war ein Schlag ins Wasser auf der 14. Bahn, der ihn daran hinderte, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Letztendlich fehlten ihm zwei Schläge für einen Top-10-Platz. In der PGA-Saison-Wertung fiel Straka daher von Platz drei auf fünf zurück.

Ausblick auf die kommenden Turniere

Straka hat jedoch sein Ticket für die zwei finalen Play-off-Turniere sicher! Während das Turnier in Memphis für die besten 70 Spieler offen war, wird es in der kommenden Woche in der Nähe von Baltimore nur noch die besten 50 Spieler geben, und beim Finale in Atlanta werden nur die Top 30 am Start sein. Die BMW Championship in Baltimore bietet Straka außerdem die letzte Gelegenheit, Ryder-Cup-Punkte zu sammeln, die für seine Qualifikation von entscheidender Bedeutung sind.

Zusammenfassung

Justin Rose erkämpfte sich im Stechen gegen J.J. Spaun den Sieg und stellte somit seine Klasse unter Beweis. Sepp Straka lieferte an den ersten Tagen konstante Leistungen ab, musste jedoch am letzten Tag Abstriche hinnehmen. Während er auf einem soliden Rang in der PGA-Saison bleibt, hat er noch Möglichkeiten, sich für den Ryder Cup zu qualifizieren.