Straka Shines in Orlando: Best European Finishes Fifth!

news/APA/Sonntag, 09.03.25, 23:05:47

Golfprofi Sepp Straka hat beim topbesetzten PGA-Turnier Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida als bester Europäer den geteilten fünften Platz belegt. Mit 281 Schlägen (7 unter Par) lag der 31-jährige Wiener bei dem mit 20 Millionen Dollar dotierten Turnier nur vier Schläge hinter Sieger Russell Henley (USA). Straka ließ Topstars wie Jason Day (8.), Scottie Scheffler (11.) oder Rory McIlroy (15.) hinter sich und kassierte 800.000 US-Dollar Preisgeld.













APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE EHRMANN













Straka bewältigte am Sonntag den Par-72-Kurs im Bay Hill Club wie am Tag davor in 69 Schlägen, zu gleich sieben Birdies (Schlaggewinne) mischten sich vier Bogeys (Schlagverluste). Als Vielspieler in der frühen Saisonphase und dank seiner zweiten Top-Ten-Platzierung schob er sich in der FedExCup-Wertung auf Platz zwei hinter den Schweden Ludvig Åberg, der in Orlando Platz 22 belegte.





Weitere Informationen zum Arnold Palmer Invitational

Das Arnold Palmer Invitational ist eines der angesehensten Turniere der PGA Tour und zieht jedes Jahr die besten Golfer der Welt an. Die Veranstaltung findet im Bay Hill Club and Lodge, einem prestigeträchtigen Golfplatz in Orlando, Florida, statt. Die Teilnehmer haben die Chance, wertvolle Punkte für die FedExCup-Wertung sowie ein beträchtliches Preisgeld zu gewinnen.

Sepp Strakas Karriere und Erfolge

Sepp Straka, geboren und aufgewachsen in Wien, hat sich in den letzten Jahren als einer der besten Golfer aus Europa etabliert. Zu seinen bisherigen bemerkenswerten Leistungen gehören:

Er erste Österreicher, der ein PGA Tour-Turnier gewonnen hat.

Teilnahme an bedeutenden internationalen Turnieren wie dem Masters und der PGA Championship.

Hohe Platzierungen in der offiziellen Golfweltrangliste, die seine Fähigkeiten und Konsistenz belegen.

Ausblick auf die nächste Saison

Mit dieser starken Leistung beim Arnold Palmer Invitational zeigt Straka, dass er auf dem besten Weg ist, in der Welt des Golfsports weiter aufzusteigen. Die aktuelle Form des Spielers lässt darauf schließen, dass er auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in der PGA Tour spielen wird.