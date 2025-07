Straßgang: Motorradunfall mit Kleinbus – 66-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es im Grazer Bezirk Straßgang zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer und ein Kleinbus kollidierten. Der 66-jährige Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde ins Universitätsklinikum Graz (UKH Graz) gebracht.

GRAZ. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Kärntner Straße, als der Motorradfahrer in Richtung Süden unterwegs war. An der Kreuzung mit der Ulmstraße beabsichtigte er, nach links in diese einzubiegen, was die Landespolizeidirektion bestätigte. Der Mann, wohnhaft im Bezirk Graz-Umgebung, musste anhalten, um den Gegenverkehr abzuwarten. Ein entgegenkommendes Fahrzeug hielt an und gab ihm mit Lichtzeichen die Vorfahrt.

Trotz Sofortbremsung kam es zur Kollision

Als der 66-Jährige abbog, übersah er den 55-jährigen Busfahrer, der ebenfalls aus Graz-Umgebung stammt und sich mit dem Kleinbus auf der rechten Spur in Richtung Norden bewegte. Trotz einer Vollbremsung beider Fahrer konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden, und beide Fahrzeuge kollidierten frontal.

Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn umgehend an der Unfallstelle, bevor er ins UKH Graz transportiert wurde, wo er sich derzeit in Behandlung befindet. Die genauen Umstände des Unfalls werden von den Behörden weiterhin untersucht.

