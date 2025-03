Straßgang: Neubau mehrerer Wohnungen in der Mela-Spira-Straße

Insgesamt 36 geförderte Wohnungen in drei Häusern entstehen aktuell in der Mela-Spira-Straße in Straßgang. Fertigstellung soll im Herbst 2026 sein.

GRAZ. Gemeinsam mit dem Land Steiermark realisiert die Rottenmanner Neubau Graz ein bedeutendes Projekt für leistbares Wohnen in der Landeshauptstadt Graz. In der Mela-Spira-Straße wird eine moderne Wohnhausanlage aus drei Gebäuden entstehen, die insgesamt 36 geförderte Wohnungen des Landes Steiermark beherbergen wird. Der Spatenstich für dieses Vorhaben fand kürzlich statt, und ersten Bewohnerinnen und Bewohnern wird voraussichtlich im Herbst 2026 der Einzug in ihr neues Zuhause ermöglicht.

Diese Wohnungen sind nicht nur eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum in Graz, sondern befinden sich zudem in einer ausgewählten Lage. In unmittelbarer Nähe können die zukünftigen Mieterinnen und Mieter von einer sehr guten Infrastruktur profitieren. Schulen, öffentliche Ämter sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sind bequem zu Fuß erreichbar. Besonders hervorzuheben ist die Nähe zum Bad Straßgang und zum malerischen Schloss St. Martin, das von Wäldern umgeben ist und den Anwohnern zusätzliche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bietet.

Hard Facts

Adresse: Mela-Spira-Straße 28 a-c, 8054 Graz

Mela-Spira-Straße 28 a-c, 8054 Graz Wohnungsgrößen: zwischen 53,05 und 90,19 Quadratmeter

zwischen 53,05 und 90,19 Quadratmeter Gesamtnutzfläche: 2.631,83 Quadratmeter

2.631,83 Quadratmeter Vorläufiges Investitionsvolumen: 6.140.900 Euro Landesdarlehen, 3.796.200 Euro von Käufern aufzubringende Finanzierung

6.140.900 Euro Landesdarlehen, 3.796.200 Euro von Käufern aufzubringende Finanzierung Kaufpreis pro Quadratmeter: im Schnitt 3.333,38 Euro (zuzüglich Abstellplatz in der Tiefgarage um 32.350 Euro).

