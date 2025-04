Strauss-Jubiläum in Wien: Tiergarten Schönbrunn feiert den „Fledermaustag“

Am Samstag, dem 5. April, feiert der Tiergarten Schönbrunn den „Fledermaustag“. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mehr über die faszinierenden Fledermäuse zu erfahren. Für die jüngeren Besucher gibt es zudem eine Bastelstation, die sich ebenfalls mit diesen einzigartigen fliegenden Säugetieren beschäftigt.

WIEN/HIETZING. Trotz der Tatsache, dass Halloween bereits vorbei ist und Ostern vor der Tür steht, bringt der Tiergarten Schönbrunn die Fledermäuse am 5. April erneut in die Öffentlichkeit. Der „Fledermaustag“ wird zudem honoriert im Rahmen des 200. Jubiläums von Johann Strauss, da die Uraufführung seiner berühmten Operette „Die Fledermaus“ am berüchtigten Datum 5. April 1874 im Theater an der Wien stattfand.

An diesem Samstag widmet sich der Tiergarten in Kooperation mit der Fledermaus Station in der Orangerie den interessanten fliegenden Säugetieren. Die Besucher können sich auf eine Vielzahl an Informationen über Fledermäuse freuen und für die Kleinen gibt es sogar eine kreative Bastelstation.

Wer mehr über die Lebensweise der Fledermäuse erfahren möchte, sollte unbedingt einen Besuch im Terrarienhaus einplanen, wo man tropische Fledermäuse bei einer Fütterung beobachten kann. Der Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck betont die Wichtigkeit, diese Chance zu nutzen: „Fledermäuse sind äußerst faszinierende Tiere, die in ihrem natürlichen Lebensraum oft schwer zu sichten sind.“

Die „Insekten-Polizei“

Besonderes Augenmerk legt der Tiergarten auf die einheimischen Fledermäuse. In Österreich gibt es insgesamt 28 Arten, von denen neun im Tiergarten leben. Heimische Fledermäuse, wie der Abendsegler, die Mopsfledermaus und die Wasserfledermaus, spielen eine wesentliche Rolle im Ökosystem, indem sie effektiv Insekten jagen und dadurch natürliche „Insekten-Polizei“ sind. Mit Hilfe ihres ausgezeichneten Echoortungssystems fangen sie Insekten im Flug und tragen somit zur Kontrolle der Stechmückenpopulation bei.

Alle heimischen Fledermaus-Arten in Österreich stehen unter strengem Schutz. Leider werden diese essenziellen Säugetiere jedoch zunehmend durch die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume, den Einsatz von Insektiziden und Störungen während des Winterschlafs bedroht.

Was du für Fledermäuse tun kannst

Die Kuratorin für Artenschutz und Forschung im Tiergarten Schönbrunn, Regina Kramer, ermutigt die Öffentlichkeit: „Fledermäuse sind auf unsere Hilfe angewiesen. Fast jeder kann etwas für die Fledermäuse tun, indem er heimische Kräuter wie Salbei und Minze im Garten pflanzt, um Insekten, also Fledermausfutter, anzulocken.“ Zudem empfiehlt sie den Kauf von Bio-Produkten, um bewusst gegen den Einsatz von Pestiziden zu entscheiden, was wiederum mehr Nahrung für Fledermäuse bedeutet.

Am Samstag wird der Tiergarten Schönbrunn über all das und noch viel mehr informieren. Wer an diesem Tag keine Zeit hat oder auch außerhalb des „Fledermaustages“ die faszinierenden fliegenden Säugetiere in Österreich beobachten möchte, hat die besten Chancen bei einem abendlichen Spaziergang, wo sie oft aktiv zu beobachten sind.

Weitere Themen:

Schuppentiere ziehen ins Wiener Regenwaldhaus ein

Diese (giftigen) Schlangen sind bei uns heimisch

Schmuggler wollte Warane von Wien nach Johannesburg bringen