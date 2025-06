Strauss-Jubiläum: Kubricks Meisterwerk „2001: Odyssee im Weltraum“ im Gartenbaukino

Ein cineastisches Highlight erwartet Filmfreunde in Wien: Das Gartenbaukino präsentiert Stanley Kubricks zeitloses Meisterwerk „2001: A Space Odyssey“ exklusiv in 70mm.

WIEN. Als der renommierte US-Filmemacher Stanley Kubrick 1968 „2001: A Space Odyssey“ der Welt vorstellte, revolutionierte er das Science-Fiction-Genre und setzte neue Standards. Mehr als fünf Jahrzehnte später hat der Film nichts von seiner Faszination und Modernität eingebüßt. Er gilt nach wie vor als visionär und bahnbrechend, weit über seine Zeit hinaus.

Die epische Erzählung behandelt die Entwicklung der Menschheit – beginnend bei ihrer Geburt, über die Entdeckung eines mysteriösen, außerirdischen Artefakts bis hin zu einer fantastischen Zukunft im Weltraum. Diese Reise verkörpert eine tiefe menschliche Sehnsucht: die Erde zu verlassen und zu den Sternen aufzubrechen. Der unerfüllte Traum wurde nur ein Jahr nach der Film-Premiere Realität, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat.

Hommage an Walzerkönig Strauss

Filmbegeisterte in Wien können sich auf ein wahrhaft einmaliges Kinoerlebnis freuen. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums von Johann Strauss (Sohn) wird die visionäre „Weltraumoper“ erneut im Gartenbaukino gezeigt. Besonders hervorzuheben ist die ikonische Szene, in der ein Raumschiff schwerelos zu Strauss’ Walzer „An der schönen blauen Donau“ durch den Kosmos schwebt – ein Symbol für die Verbindung zwischen Wien und den Weiten des Alls.

„Im großen Johann Strauss-Jubeljahr ist das Feiern dieser ikonischen Verwendung des Donauwalzers unverzichtbar. Daher freut sich das Gartenbaukino, exklusive 70mm-Screenings von Kubricks Meisterwerk ‚2001: A Space Odyssey‘ zu präsentieren,“ erläutert die Website des Gartenbaukinos.

Kinoerlebnis wie im Jahr 1968

Für die bevorstehenden Screenings zeichnet der britische Regisseur Christopher Nolan verantwortlich, bekannt für Filme wie „Inception“ und „Dunkirk“. Gemeinsam mit Warner Bros. produzierte Nolan eine neue 70mm-Kopie des Originals, die im Jahr 2018 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Films entstand. Diese Kopie ist besonders authentisch, da sie direkt vom originalen Kamera-Negativ ohne digitale Bearbeitung oder Remastering hergestellt wurde. Nolan bezeichnete diese Fassung bewusst als „the unrestored film“, um dem ursprünglichen Erlebnis des Publikums von 1968 gerecht zu werden.

Vier Termine im Gartenbau

Egal ob es die legendäre „Knochenwurfszene“ ist, die einen Zeitsprung von der Urzeit ins All markiert, oder andere innovative filmsprachliche Mittel – „2001: A Space Odyssey“ gilt als stilprägend für Generationen von Filmemachern, dessen Technik und Stil bis heute in Filmstudien gelehrt werden. Nolans „unrestored version“ des Films wird im Gartenbaukino an den folgenden Terminen gezeigt:

Sonntag, 15. Juni, 12 Uhr

Sonntag, 22. Juni, 19 Uhr

Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr

Freitag, 4. Juli, 19 Uhr

Tickets sind über die Website des Gartenbaukinos erhältlich.

