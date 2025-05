Street Festival: 27th Freihausviertelfest 2025 – Wieden

27. FREIHAUSVIERTELFEST 2025

Do. 26. bis Sa. 28.6. 2025 Es ist offiziell: Das FREIHAUSVIERTEL FEST geht im Sommer 2025 in die 27. Runde! Dieses aufregende Stadtteilfest findet vom 26. bis 28. Juni 2025 statt und verspricht, mit zahlreichen Attraktionen und Angeboten ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher zu werden. Das Fest, das im beliebten Grätzel des 4. Bezirks von Wien stattfindet, spiegelt die lebendige Kultur und Gemeinschaft der Schleifmühlgasse wider. Über 25 Jahre hat sich das FREIHAUSVIERTEL FEST zu einem Highlight in Wien entwickelt, das von mehr als zehntausenden Menschen jährlich besucht wird. Besucher aller Altersgruppen können sich auf verschiedene Bühnen mit Live-Performances, ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot und zahlreiche Aktivitäten freuen. Vor Ort finden Sie Delikatessen aus aller Welt sowie lokale Köstlichkeiten, die die Wiener Genusskultur repräsentieren. Die Veranstaltung fördert nicht nur das Miteinander, sondern beweist auch, dass Zusammenhalt und ausgelassene Feiern in Harmonie existieren können. In einem Jahr, in dem Österreich den 80. Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik feiert, besonders in Wien, das für seine hervorragende Lebensqualität bekannt ist, trägt das FREIHAUSVIERTEL FEST zur kulturellen Vielfalt und Lebensfreude der Stadt bei. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, das den Charakter des Grätzels hervorhebt und den Besuchern die Möglichkeit bietet, die lokale Kultur besser kennenzulernen. Das Festival bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Plattform für lokale Künstler, Handwerker und Unternehmen, um ihre Arbeiten und Dienstleistungen zu präsentieren. Die unterschiedlichsten Veranstaltungen, von Tanzdarbietungen bis hin zu musikalischen Acts, bieten Unterhaltung für Jung und Alt und sorgen dafür, dass jeder Besucher das perfektes Erlebnis findet. Merken Sie sich das Datum vor: Vom 26. bis 28. Juni 2025 freuen wir uns auf ein buntes, lebhaftes Programm voller Leben, Freude und Gemeinschaftssinn.

Seien Sie Teil eines der bedeutendsten Stadtteilfeste Wiens! ➽ Das detaillierte Programm wird in Kürze veröffentlicht: freihausviertelfest.at





Funktionalität des eingebetteten Codes ohne Gewähr. Bitte Einbettungen für Video, Social, Link und Maps mit dem vom System vorgesehenen Einbettungsfunktionen vornehmen.

