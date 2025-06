Street Food Festival: „Veganmania“ kommt ins Museumsquartier!

Vom 6. bis 9. Juni findet im Herzen Wiens das Streetfood-Festival „Veganmania“ statt, das vor dem beeindruckenden Museumsquartier Besucherinnen und Besucher einlädt, in die bunte Welt der veganen Küche einzutauchen.

WIEN/NEUBAU. An den vier Festivaltagen, vom Freitag, 6. Juni, bis Montag, 9. Juni, verwandelt sich der Platz vor dem Museumsquartier erneut in das größte Street-Food-Festival Österreichs. Organisiert von der Veganen Gesellschaft Österreich, wird dieses Event auch im August auf die Donauinsel weiterziehen, wo die veganen Gaumenfreuden erneut zelebriert werden.

Die Teilnehmer können sich auf eine vielfältige Auswahl an pflanzlichen Gerichten und Getränken freuen – von herzhaften Snacks bis hin zu süßen Desserts, die nur darauf warten, entdeckt und genossen zu werden. Die zahlreichen Essensstände bieten während des gesamten Wochenendes Köstlichkeiten aus der österreichischen sowie internationalen Küche.

Innovative Produkte

Besonders hervorzuheben sind die innovativen veganen Produkte, die auf dem Festival präsentiert werden. Die italienische Manufaktur „AmicEarth“ bringt handwerklich hergestellte, biologische Produkte aus Nüssen mit, während „my corama“ DIY-Pilzzuchtsets anbietet, mit denen die Festivalbesucher zu Hause ihre eigenen köstlichen Pilze ziehen können. Für tierische Freunde gibt es rein pflanzliche Hundeleckerlis von „Mein Fellkind“.

Zusätzlich zu den kulinarischen Höhepunkten werden verschiedene Unternehmen ihre kreativen und nachhaltigen Produkte vorstellen. „Linai“ beispielsweise bietet dekorative Textilartikel aus Leinen an, die sich hervorragend für Haushalt und Bad eignen. Die „Leaf Family“ präsentiert Mode aus Teakblättern, darunter T-Shirts, Damenbekleidung und Sarongs, die nicht nur umweltfreundlich, sondern auch stilvoll sind.

Das „Veganmania“-Street-Food-Festival öffnet seine Tore am Freitag von 14 bis 22 Uhr, an Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr und am Montag von 10 bis 18 Uhr. Für weitere Informationen über das Programm, die Aussteller und alle Highlights der Veranstaltung, besuche bitte hier.

