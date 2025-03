Streik in Deutschland: Nahezu 50 Flüge nach und von Wien gestrichen

Am Sonntag und Montag werden insgesamt 49 Flüge zwischen Wien und verschiedenen Destinationen in Deutschland gestrichen, bedingt durch einen Warnstreik im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft ver.di hat sowohl für Sonntag als auch für Montag zu diesem Streik aufgerufen, was viele Fluggäste vor unerwartete Herausforderungen stellt.

WIEN/ÖSTERREICH/DEUTSCHLAND. Der angekündigte Warnstreik am Montag, dem 10. März, wird eine erhebliche Störung des Flugverkehrs an zahlreichen deutschen Flughäfen verursachen. Hintergrund sind gescheiterte Tarifverhandlungen zwischen ver.di und den Arbeitgebervertretern im öffentlichen Dienst, die schon seit einiger Zeit im Gange sind.

Der Streik betrifft nicht nur personal im Bodenverkehrsdienst, wie Check-in und Gepäckabfertigung, sondern auch Mitarbeiter in anderen öffentlichen Diensten. Die betroffenen Flughäfen umfassen München, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Berlin-Brandenburg (wo der Betrieb komplett eingestellt wird) und Leipzig-Halle. Diese Maßnahme wird viele Flüge zwischen Wien und Deutschland erheblich beeinträchtigen, wie bereits berichtete MeinBezirk:

Dutzende Flüge von und nach Deutschland wurden gestrichen

In einem überraschenden Schritt hat ver.di bereits am Sonntag spontan 150 Mitarbeiter der Gepäckabfertigung und Flugzeugwartung aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Dies führte zur Absage von 283 geplanten Flügen am Hamburger Flughafen, wobei nur 10 Flüge in der Morgenzeit tatsächlich abfliegen konnten, wie von einem Sprecher gegenüber dem NDR berichtet.

49 Flüge in Wien betroffen

Der Flughafen Wien-Schwechat ist besonders stark betroffen. Laut einem Sprecher wurden insgesamt 45 Flüge zwischen Wien und Städten wie Berlin, Frankfurt, Leipzig, Bremen und Hannover für Montag abgesagt. „Einige Verbindungen zwischen Wien und München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf oder Hamburg könnten zwar noch stattfinden, aber Änderungen sind auch hier nicht auszuschließen,“ so Flughafen-Sprecher Peter Kleemann.

Zusätzlich wurden vier Flüge von und nach Hamburg am Sonntag gestrichen; jeweils zwei in den Morgenstunden sowie zwei am Abend. Reisende werden dringend gebeten, sich auf den Webseiten ihrer Airlines oder bei ihren Reiseveranstaltern über ihre Flüge zu informieren.

