Strommarktgesetz: Zehetner Besteht auf Höheren PV-Einspeisetarifen – Was bedeutet das für Sie?

„Wir haben jetzt ein wenig einen Tabubruch begangen“, sagt Zehetner mit Blick auf die breite Kritik an den geplanten Einspeisegebühren im Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Die Begutachtungsfrist ging am vergangenen Freitag zu Ende. Ihrer Meinung nach sollte jeder, der die Netzinfrastruktur genutzt, auch einen entsprechenden Beitrag leisten. „Am Ende des Tages dreht sich alles um die Frage: Was ist der adäquate Beitrag, und muss auch der kleine PV-Besitzer zahlen, und wenn ja, in welcher Höhe?“

Wichtige Parteikollegen wie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Oberösterreichs Energielandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) haben den Entwurf ebenfalls kritisiert. Zehetner hat jedoch bereits mit Mikl-Leitner über die Bedenken gesprochen. Sie teilt das Anliegen, dass die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nicht gefährdet werden sollte. „Wichtig ist, das Bewusstsein für die Verursachergerechtigkeit zu schaffen“, betont sie.

Dem von den Grünen vorgeschlagenen Netzinfrastruktur-Fonds zur Finanzierung des Netzausbaus kann Zehetner durchaus etwas abgewinnen. Dennoch sei dies kein Bestandteil des ElWG. Vielmehr müsse man Stromnetze in Verbindung mit der Infrastruktur für Wasserstoff und CO2-Speicherung betrachten. „Damit werden wir uns in einem nächsten Schritt auseinandersetzen“, sagt sie.

Die Kritik an den starken Verflechtungen zwischen den großen, oft landeseigenen Energieversorgern, die unter anderem von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) geäußert wurde, sieht sie ebenfalls nicht im Bereich des ElWG. „Im ElWG kann ich keine Eigentumsverhältnisse regeln“, erklärt Zehetner. Stattdessen liege der Fokus auf der Förderung von mehr Wettbewerb durch:

„Power-to-Purchase Agreements“

Peer-to-Peer-Verträgen im Privatbereich

Energiegemeinschaften

Beim Thema Spitzenkappung für Windkraftanlagen hofft die Politikerin auf „pragmatische Lösungen“, die man gemeinsam mit der Branche entwickeln werde. Die Windkraftbranche sei jetzt am Zug, Ideen einzubringen. Das Ziel sei es, die Netze nicht zu überlasten, ohne die Wirtschaftlichkeit von Windkraftprojekten zu gefährden.

Zehetner verteidigte ebenfalls die geplanten Änderungen beim Preisänderungsrecht für Energieversorger. Sie zielt auf mehr Rechtssicherheit ab. „Wir haben im Energiebereich die Herausforderung, dass immer wieder viele Klagen anhängig waren“, erläutert sie die Notwendigkeit einer klareren Regelung. Die Verbraucherrechte würden in dem Gesetzentwurf gewahrt, dennoch werde man die Vorschläge aus der Begutachtung berücksichtigen.

Die Bedenken hinsichtlich Smart Metern, die in mehreren Begutachtungsbeiträgen geäußert wurden, teilt Zehetner nicht. „Es geht nicht darum, jemanden zu überwachen, sondern darum, die Effizienz in der Nutzung des Stromsystems zu steigern“, erklärt sie.

Um das ElWG durch das Parlament zu bringen, benötigt man eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, also auch die Zustimmung von FPÖ oder Grünen. Ob eine Einigung mit einer der beiden Seiten wahrscheinlicher sei, ließ Zehetner offen. Im Hinblick auf die gesuchte Mehrheit gilt: „Je breiter, desto besser.“ Einen genauen Zeitplan für das Gesetz nannte Zehetner nicht, aber sie hofft, bis Herbst die Stellungnahmen im Entwurf eingearbeitet und mit den Koalitionspartnern SPÖ und NEOS abgestimmt zu haben, um dann die Verhandlungen im Parlament zu beginnen.

Zusammenfassung: Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) zieht sowohl positive als auch kritische Stimmen nach sich. Die Debatte über Einspeisegebühren, Netzfinanzierung und Wettbewerb im Energiesektor bleibt spannend. Zehetner und andere Politiker arbeiten daran, sich mit den Bedenken auseinanderzusetzen, um die notwendige Mehrheit für ein zukunftsfähiges Gesetz zu sichern.