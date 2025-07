Stromproduktion im Fokus: Fast Vollständig Erneuerbare Energien – Jetzt Entdecken!

Am Mittwoch zur Mittagszeit lag die Einspeisung aus Photovoltaik laut den Daten der APG bei etwa 4.500 Megawatt (MW). Die Laufwasserkraft lieferte etwa 1.900 MW, während die Windkraft rund 500 MW beisteuerte. In dieser Zeit spielen fossile Energieträger in Österreich eine untergeordnete Rolle, wobei Gaskraftwerke nur 25 MW einspeisten.

Die Hitze hat signifikante Auswirkungen auf kalorische Kraftwerke, deren Produktion stark von der Verfügbarkeit von Kühlwasser aus Flüssen abhängt. Wenn das Wasser fehlt oder aufgrund von Naturschutzbestimmungen nicht genutzt werden kann, muss die Stromproduktion gedrosselt werden. Dies betrifft bereits einige Atomkraftwerke in Frankreich und Schweiz, sowie andere thermische Kraftwerke, einschließlich Gaskraftwerke. „Kalorische Kraftwerke leben von der Temperaturdifferenz“, erklärte E-Control-Ökonom Johannes Mayer im Gespräch mit der APA.

In den Nächten zuvor haben hohe Großhandelspreise dazu geführt, dass Gaskraftwerke, die schnell hochgefahren werden können, in Betrieb genommen wurden. „Die Kraftwerke laufen auch für das Ausland“, fügte Mayer hinzu.

Ein wichtiger Aspekt sind die sogenannten Hitzeflauten. Bei hohen Temperaturen sind typischerweise die Winde schwach, was aktuell in Österreich der Fall ist. Die Auswirkungen auf den europäischen Strommarkt sind jedoch besonders stark durch Windstillen und einen Mangel an Windkraft in Deutschland spürbar, so Mayer.

Bedeutung der Wasserkraft

In Österreich hat die Wasserkraft traditionell eine große Bedeutung für die Stromerzeugung und trägt aktuell maßgeblich zur Versorgung bei. Allerdings ist die Wasserführung in den heimischen Flüssen seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich. Der Stromkonzern Verbund meldete, dass die Wasserkraftproduktion bis 2025 bei 76 Prozent des langjährigen Durchschnitts liegt. Dies ist zwar innerhalb der langfristigen Schwankungsbreite, stellt jedoch eines der trockensten (Halb-)Jahre seit 100 Jahren dar. Laut dem Interessensverband Oesterreichs Energie sind die Wasserführungen regional unterschiedlich niedrig, doch insgesamt gibt es noch keine größeren Probleme bei der Stromproduktion.

Saisonale Verschiebungen

Allgemein gibt es bei der Wasserkraft saisonale Verschiebungen, so Mayer. Früher sorgte die Schneeschmelze vom Frühling bis in den Sommer für ausreichend Wasser in den Flüssen. Mittlerweile verschiebt sich die Wasserkraftproduktion zunehmend in den Winter und das Frühjahr. „Die menschengemachte Erderwärmung führt zu häufigeren Extremereignissen wie Trockenheit und Starkregen, was die Erzeugung in großen Flusssystemen beeinflusst“, erklärte der Verbund.

Aktuell profitiert die Wasserkraft zusätzlich von den schmelzenden Gletschern. Die Gletscherflächen in Österreich sind in den vergangenen Jahren rapide geschrumpft. Wissenschaftler schätzen, dass die heimischen Gletscher bei ungebremster Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts verschwinden könnten.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl erneuerbare Ressourcen wie Photovoltaik und Wasserkraft als auch thermische Kraftwerke eine zentrale Rolle in der österreichischen Stromversorgung spielen. Die Herausforderungen durch Klimaveränderungen, wie Wasserknappheit und Extremwetterereignisse, erfordern jedoch adaptive Strategien für die Zukunft.