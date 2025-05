Studie alarmiert: Wiener Kletterhallen haben mit schlechter Luftqualität zu kämpfen

Eine umfassende Studie der Universität Wien und der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) hat alarmierende Ergebnisse zu Tage gefördert: Die Luft in Kletterhallen ist teilweise mit bedenklichen Chemikalien aus Kletterschuhen belastet. MeinBezirk hat sich bei der bekanntesten Kletterhalle in der Landstraße erkundigt, welche Maßnahmen gegen diese Problematik ergriffen werden.



WIEN/LANDSTRASSE. Der Besuch einer Boulderhalle gilt im Allgemeinen als gesundheitsfördernd und zieht zunehmend Menschen an, die ihre Fitness verbessern möchten. Jedoch bringt diese Aktivität auch chemische Herausforderungen mit sich, die nun von der genannten Studie aufgezeigt wurden.

Beim Klettern kommt es zum Abrieb der Gummis von Kletterschuhen. Dieser Abrieb gelangt in die Luft und kann von den Sportlerinnen und Sportlern eingeatmet werden. Laut der Studie ist das Material der Sohlen von Kletterschuhen mit dem von Autoreifen vergleichbar. Diese Gummimischungen und ihre Zusatzstoffe – oft als Additive bezeichnet – stehen im Verdacht, potenziell schädlich für Mensch und Umwelt zu sein.

„Die Stoffe gehören nicht in die Atemluft“

„Die Sohlen von Kletterschuhen sind Hochleistungsprodukte, ähnlich wie Autoreifen“, erklärt Anya Sherman, Erstautorin der Studie und Umweltwissenschaftlerin am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft (CeMESS) der Universität Wien. „Die Additive sind spezielle Chemikalien, die die Materialien widerstandsfähiger und dauerhafter machen und somit für deren Funktion unverzichtbar sind.“

Die Studie ergab, dass die Schadstoffkonzentration in stark frequentierten Bereichen der Hallen besonders hoch ist. „Die Werte, die wir gemessen haben, gehören zu den höchsten, die jemals weltweit dokumentiert wurden, vergleichbar mit vielbefahrenen Straßen in Großstädten“, stellte der Umweltwissenschaftler Thilo Hoffmann von der Universität Wien fest. Die Messungen wurden mit einem Impinger, einem Partikelmessgerät, durchgeführt.

„Boulder Monkey“ investierte in die Luftqualität

In der Boulderhalle „Boulder Monkeys“ in der Haidingergasse 1–5 ist man sich des Problems bewusst, wie Geschäftsführer Alexander Afzali bestätigt. „Wir erhalten häufig das Feedback, dass unsere Luftqualität spürbar besser ist als bei Wettbewerbern“, sagt Afzali.

Um die Luftqualität zu verbessern, wurden bereits Maßnahmen ergriffen: Rund 300.000 Euro wurden in eine moderne Lüftungsanlage investiert, die regelmäßig sowie durch Dachfenster und Garagentor Frischluft hineinlässt, sofern es die Witterung zulässt. Zudem sind einige der Kletterwände unbeschichtet, was den Abrieb der Sohlen verringert. Auch die Matten und Böden werden jede Nacht gereinigt, um die Luftqualität zu optimieren.

Schadstoffarme Schuhsohlen sind essenziell

Laut den Forschern sollten vor allem die Schuhproduzenten in die Verantwortung genommen werden. Bei Analyse von 30 Kletterschuhen wurden 15 Additive im Gummi entdeckt. Eines dieser Additive, der Stabilisator 6PPD, wurde mit dem Sterben von Lachsbeständen in Gewässern in Verbindung gebracht.

Die Forscher fordern daher einen Umstieg auf schadstoffärmere Sohlenmaterialien. „Diese Stoffe gehören nicht in die Atemluft“, betont Hoffmann. „Es ist wichtig, jetzt zu handeln, bevor alle Risiken detailliert bekannt sind, insbesondere mit Blick auf empfindliche Gruppen wie Kinder.“

Das könnte dich auch interessieren:



In der Landstraße kann jetzt geklettert werden

Für den Skatepark steht der letzte Sommer wegen Baustelle an

Harald Pfingstl ist Boxchampion und Grätzl-Sheriff der Landstraße