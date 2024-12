Studie: Wiener Grant beeinflusst auch romantische Beziehungen

Eine ausgewogene Ernährung spielt eine entscheidende Rolle, da sie sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit verbessert, das Immunsystem stärkt und zur Vorbeugung von Krankheiten beiträgt. Mag. Claudia Schinnerer, MSc., BSc, als Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin, bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Patientinnen und Patienten abgestimmt sind. Durch eine gesunde Ernährung kann man dem Körper Gutes tun. So wird beispielsweise die Konzentration gesteigert und die Stimmung stabilisiert…