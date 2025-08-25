Studie zeigt ansteigenden Kältebedarf in Städten: Ursachen und Lösungen

Im Osten des Landes ist es in den vergangenen Jahren zunehmend deutlich geworden, dass sich das klimatische Regime hin zu mehr Hitzetagen und Tropennächten verschiebt. Zahlreiche Statistiken und wissenschaftliche Analysen belegen diesen Trend. Besondere Aufmerksamkeit erregten die steigenden Verkaufszahlen für Klimageräte und Beschattungsmaßnahmen. Angesichts der Tatsache, dass der Betrieb von Klimageräten bekanntlich energieintensiv ist, prognostiziert eine aktuelle Studie, dass für das Jahr 2050 je nach Szenario ein „absoluter Kältebedarf von bis zu 6,3 Terawattstunden“ erwartet wird, wie Lore Abart, Co-Autorin der Studie am Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien, in einer Aussendung zitiert wird.

Aktuell, im Kontext der Untersuchung aus dem Jahr 2021, verbraucht die Kühlung in Österreich etwa 2,5 Terawattstunden. Das bedeutet, dass ein „erheblicher Anstieg“ bevorsteht, der sowohl ökologische als auch ökonomische Konsequenzen haben wird. Sollte in den österreichischen Wohnungen und Büros das aktuelle Komfortniveau gehalten werden, könnte der jährliche Energieverbrauch für Kühlmaßnahmen bereits in fünf Jahren zwischen 2,7 und 4,3 Terawattstunden liegen, so die Studie, an der auch Experten des Wiener Institute of Building Research & Innovation beteiligt waren.

Im Jahr 2050 wird dieser Wert je nach Temperaturentwicklung auf etwa 3,5 bis 6,3 Terawattstunden ansteigen. Ungefähr zwei Drittel dieses Bedarfs wird in Wohngebäuden anfallen, während der Rest auf Büros entfällt. Die Experten haben den prognostizierten Bedarf auch regional analysiert und festgestellt, dass der größte Kühlbedarf 2050 in Wien und Umgebung, dem Burgenland sowie entlang des Donautales zu erwarten ist. Besonders stark wird der Bedarf in alpin geprägten Bundesländern steigen, da auch diese höheren Lagen in naher Zukunft stärker erwärmen werden.

Wenn man die sogenannten Kühlgradtage betrachtet – Tage, an denen die Außentemperatur deutlich über dem Zielwert von 18,3 Grad Celsius liegt – wird Österreich bei einem milden Klimaszenario für 2050 voraussichtlich 233 Kühlgradtage verzeichnen. Im Falle sehr ungünstiger klimatischer Entwicklungen könnte dieser Wert auf 319 Tage steigen, was einer Steigerung von rund 50 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht.

Dieser Bericht dient als Hilfestellung für die Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, Anpassungsstrategien an den Klimawandel, Städteplanung sowie Änderungen von Bauvorschriften und der Planung künftiger Energiesysteme. Hierbei kann eine entwickelte „Kältematrix“ als Richtschnur zur Bestimmung des Kältebedarfs in Abhängigkeit von verschiedenen Gebäudetypen herangezogen werden.

„Die Sommer in Österreich werden heißer – und insbesondere unsere Städte müssen darauf vorbereitet sein. Wer jetzt in Gebäudestandards, Stadtplanung und kluge Kühltechnologien investiert, kann Kosten sparen, den Energieverbrauch senken und den Klimaschutz voranbringen“, betont Abart. Experten empfehlen, gegenüber der energieintensiven aktiven Kühlung durch Klimaanlagen oder Fernkälte stets passive Kühlmaßnahmen wie Abschattung, zusätzliche Lüftungsmöglichkeiten oder Sonnenschutzverglasungen den Vorzug zu geben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herausforderungen des Klimawandels sowohl örtliche als auch globale Auswirkungen haben werden. Der Bericht liefert wertvolle Erkenntnisse zur Vorbeugung und Anpassung an die sich verändernden klimatischen Bedingungen. Investitionen in nachhaltige Kühltechnologien sind nun mehr denn je von wesentlicher Bedeutung.