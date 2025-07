Studierende begeisterten beim Benefizkonzert

In diesem Jahr fand das Benefizkonzert des Soroptimist International Club Graz I unter dem inspirierenden Titel “Magie de la Musique” statt. Die Veranstaltung fand in der beeindruckenden Atmosphäre der Franziskanerkirche statt, wo talentierte Studierende der Kunstuniversität Graz ihr musikalisches Können darboten und dabei Spenden für wichtige Projekte für Mädchen und Frauen in Not sammelten.

GRAZ. Der Soroptimist International Club Graz I wurde vor 67 Jahren gegründet und setzt sich seither unermüdlich dafür ein, Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Durch innovative Projekte und Initiativen trägt der Club dazu bei, das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen Frauen weltweit konfrontiert sind. „Der Reinerlös fließt zur Gänze in die Projekte im In- und Ausland“, erläutert eine Vertreterin des Clubs. Diese Transparenz und Zielstrebigkeit sind zentrale Merkmale der Organisation, die sich für Gleichstellung und die Stärkung von Frauenrechten einsetzt.

Das Benefizkonzert selbst stellte eine besondere Gelegenheit dar, Kreativität und Solidarität zu verbinden. Die Studierenden der Kunstuniversität Graz, die eine Vielzahl von musikalischen Darbietungen präsentierten, brachten nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Leidenschaft für soziale Themen auf die Bühne. Musik hat die Kraft, Herzen zu berühren und Menschen zu mobilisieren, und das Konzert war ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Kultur und Sozialengagement Hand in Hand gehen können.

Die Projekte des Soroptimist International Club

Der Soroptimist International Club Graz I unterstützt diverse Projekte, die darauf abzielen, jungen Frauen und Mädchen Bildung, Sicherheit und Chancengleichheit zu bieten. Dazu gehören Stipendien für schulische und berufliche Ausbildungen, Aufklärungsarbeit zu Themen wie Gendergerechtigkeit sowie die Förderung von Selbsthilfeprojekten in verschiedenen Ländern.

Ein aktuelles Projekt, das durch die Spenden des Konzerts unterstützt wird, ist die Förderung von Mädchenschulen in Entwicklungsländern, wo der Zugang zu Bildung oft stark eingeschränkt ist. Durch diese Initiativen hat der Club in den letzten Jahren zahlreiche Frauen und Mädchen befähigt, ihre Lebensumstände aktiv zu verändern.

Fazit

Das Benefizkonzert „Magie de la Musique“ war nicht nur ein musikalisches Highlight in Graz, sondern auch eine kraftvolle Erinnerung daran, wie wir alle durch Gemeinschaftsaktionen einen Unterschied im Leben von Frauen und Mädchen machen können. Das Engagement des Soroptimist International Club Graz I und die Unterstützung der Gesellschaft sind unerlässlich, um eine gerechtere und gleichberechtigtere Welt zu schaffen.





