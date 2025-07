Stürmer-Aktie: Alexander Hofleitner und die „fantastische Einstellung“ beim GAK

Am kommenden Freitag beginnt der GAK die neue Bundesliga-Saison gegen Dornbirn, gefolgt von einem spannenden Heimspiel gegen die Wiener Austria in der nächsten Woche. MeinBezirk hat mit dem Bundesligadebütanten Alexander Hofleitner über seine Ankunft in Graz, seine Erwartungen für die Saison 2025/26 und die Vorfreude auf das Derby gesprochen.

GRAZ. Nur wenige Tage nach seinem Wechsel erzielte Neuzugang Alexander Hofleitner bereits zwei Tore in Testspielen für den GAK. Der 1,96 Meter große Burgenländer, der über die Jugend des SV St. Margarethen und Klingenbach zu Kapfenberger SV kam, spricht über seine Erfahrungen beim GAK: „Der erste Tag war lang, aber extrem spannend. Ich hatte noch nie einen Medizincheck und ein ähnliches Prozedere durchlaufen“, erklärt Hofleitner im Interview. „Nach dem ersten Tag ging es gleich ins Training, dann stand auch schon das erste Match an. Das ließ mir nicht viel Zeit zum Nachdenken“, so der Stürmer, der seine Eingewöhnungsphase als sehr dynamisch wahrgenommen hat.

Hofleitner bemerkt, dass die Professionalität im neuen Umfeld erheblich höher ist als bei seinem vorherigen Verein: „Die Aufstellung des Staffs und die Detailverliebtheit hier sind beeindruckend.“ Er fühlte sich sofort von seinen neuen Teamkollegen, von denen er einige bereits als Gegner kannte, gut aufgenommen. Auch die Motivationskraft von Trainer Ferdinand Feldhofer beschreibt er als „supergeil“.

GAK-Klassenerhalt „mit Sicherheit“

Mit den Erinnerungen an eine beeindruckende letzte Saison, in der er 20 Tore für Kapfenberg erzielte, geht er in die Bundesliga: „Ich möchte einfach zeigen, was ich kann und jede Chance, die sich mir bietet, optimal nutzen. Aber ich erwarte nicht, dass ich sofort der Superstar bin, der immer spielt und Tore schießt.“ Hofleitner hat derzeit noch keine klaren Ziele für die neue Saison: „Es geht alles schnell. Ich werde hart arbeiten und dann sehen, was die Zukunft bringt.“ In Bezug auf die Vorgabe des Trainers für einen frühen Klassenerhalt ist er jedoch sehr zuversichtlich: „Mit Sicherheit!“

Vorfreude aufs Grazer Derby und Fans

Die Vorfreude auf das bevorstehende Derby steht für Hofleitner ganz oben: „Definitiv die Fankultur und die Atmosphäre. Ich habe GAK gegen Sturm noch nie live im Stadion erlebt, und dass ich das jetzt als Spieler erleben kann, ist das Beste.“ Weitere Höhepunkte sind der Cup-Auftakt gegen Dornbirn und das erste Heimspiel gegen die Wiener Austria am 3. August, zu dem er Familie und Freunde einlädt.

Auf seiner To-do-Liste steht: „Ich möchte schnellstmöglich ins Team finden, da dieses bereits länger in der Vorbereitung ist. Ich denke, das läuft aktuell gut, aber ich will noch besser werden.“ Er gibt sich überzeugt, dass er die Fans des GAK nicht enttäuschen wird: „Ich brauche dazu nicht viel zu sagen, denn die Fans zeigen Jahr für Jahr, dass sie die Mannschaft mit voller Kraft unterstützen.“

