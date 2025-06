Stummer Schrei 2025: Ein Kartenspiel für das Überleben – Der Brandner Kaspar in Stumm

Seit der Premiere am Freitag, das magische Schauspiel „Boandlkramerin“, das im Dorfbäckstadl in Stumm aufgeführt wird, verzaubert die Zuschauer. Im Rahmen des Kulturfestivals „Stummer Schrei“ sorgt die Inszenierung „Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“ für spannende Momente. Hier fallen nicht die Würfel, sondern die Karten – und Betrug wird nicht ohne Folgen bleiben.

STUMM/TELFS. In ihrer Paraderolle bringt Beate Palfrader die Figur der „Boandlkramerin“ lebendig, die mit einer Mischung aus Zuneigung und Strenge den 72-jährigen Kaspar Brandner (perfekt dargestellt von Heinz Tipotsch) in die Unterwelt holen will. Doch Brandner hat andere Pläne: Er möchte 90 Jahre alt werden, so wie sein Vater, und ist überzeugt, dass die „Boandlkramerin“ einen anderen Kaspar sucht. Sein Widerstand gegen das Schicksal führt ihn in ein betrügerisches Kartenspiel, bei dem er sich 18 wertvolle Lebensjahre erspielt.

Die Zeit ist jedoch gegen Brandner, da auch seine Enkelin Marie bald gehen muss. „Und mit jedem Menschen, der stirbt, und den man kennt, stirbt ein Teil von einem selbst mit.“ Dies führt ihn zur Erkenntnis, dass er zwar Lebenszeit gewonnen hat, aber mit der Dunkelheit des Lebens einen Pakt geschlossen hat. Statt einem einfachen Himmelsreich gibt es für ihn einen Erzengel, der ebenfalls gerne Karten spielt, und an diesem Ort währt das Lachen ewig.

Das gesamte Team des Dorfbäckstadl (Schauspiel) hat das Publikum mit Humor und Lokalkolorit begeistert. Regisseur Markus Oberrauch überzeugte mit einer traditionell-rustikalen Inszenierung, die den Dialekt und das lokale Flair perfekt einfing.



Termine: So. 22. Juni, So 06. Juli, So. 20. Juli, Fr. 27. Juni, Do. 10. Juli, Di. 29. Juli, Sa. 28. Juni, Fr. 11. Juli, Mi. 30. Juli, Sa. 19. Juli, Do. 31. Juli; Beginn jeweils 20:00 Uhr.

Besetzung: Beate Palfrader, Heinz Tipotsch, Hans-Peter Wasserer, Gerhard Salchner, Andy Steindl, Bernhard Eberharter, Christian Unterberger, Christina Sailer-Wurm, Wolfgang Rieser, Magdalena Wurm, Antonia Eberharter, Gabriele Maricic-Kaiblinger;

Regie: Markus Oberrauch

Regieassistenz: Kathrin Haun

Bühnenbild und Kostüm: Verena Huber