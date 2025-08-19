Sturm gegen Glimt: Bodøs Sehnsucht nach der Champions League

Am Mittwochabend steht für den SK Sturm Graz ein entscheidendes Play-off-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen den norwegischen Meister FK Bodø/Glimt auf dem Programm (Ankick: 21 Uhr). Die norwegischen Medien sehen ihre Mannschaft als klaren Favoriten und hoffen, dass nach 18 Jahren ein norwegisches Team wieder in die Gruppenphase der Champions League einzieht.

BODØ/GRAZ. Beide Teams sind nationale Meister und nur zwei Spiele trennen sie vom prestigeträchtigen Einzug in die Champions League. Am Mittwochabend strebt der SK Sturm in Nordnorwegen an, die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel am 27. August in Klagenfurt zu schaffen. Für das Team, das letztlich scheitert, bleibt die Möglichkeit, in die Europa League abzusteigen, erhalten.

In der vergangenen Saison zeigten sich die Norweger äußerst erfolgreich. Bodø/Glimt verabschiedete sich nur 100 Tage her im Europa-League-Halbfinale gegen Tottenham Hotspur (Gesamtscore: 1:5). Im Gegensatz dazu hatten die Grazer weniger Glück, als sie im letzten Jahr in der Champions League starteten, jedoch in der Gruppenphase scheiterten.

Bodø/Glimt in der Favoritenrolle

Mit einem geschätzten Marktwert von 54,6 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.at) belegen die Norweger aktuell den ersten Platz in der Eliteserien sowie den 40. Rang im UEFA-Ranking. Die Grazer sind mit einem Marktwert von etwa 62,2 Millionen Euro auf Platz 74 zu finden. Diese Tatsache verfestigt die Einschätzung der Medien, dass Bodø/Glimt der klare Favorit in dieser Begegnung ist und zahlreiche Zuschauer in Norwegen auf einen historischen Erfolg hoffen.

Der Bodø/Glimt-Trainer Kjetil Knutsen hebt hervor, dass der norwegische Fußball eine positive Entwicklung durchläuft. Vermeintlich einfache Spiele im heimischen Stadion könnten sich als Herausforderung darstellen, insbesondere auf Kunstrasen und bei kühler Witterung. Trotz der widrigen Bedingungen wird die Chance, erstmals in die Champions League einzuziehen, als nie zuvor groß eingeschätzt.

Norwegens lange Durststrecke in der Königsklasse

Rosenborg Trondheim war in den späten 1990ern und frühen 2000ern ein ständiger Gast in der Champions League, aber der letzte norwegische Verein, der sich qualifizieren konnte, war im Jahr 2007/08. Kjetil Knutsen sieht in der Möglichkeit, die Durststrecke zu beenden, auch wirtschaftliche Vorteile für den norwegischen Fußball: „Wir müssen darauf hinarbeiten, ein Land zu werden, das Spieler international entwickelt, damit sowohl Glimt als auch die Nationalmannschaft konkurrenzfähig sind.“ In der FIFA-Weltrangliste liegt Norwegen derzeit auf Platz 33, während Österreich auf Rang 22 steht.

Kann SK Sturm Graz tatsächlich die Sensation schaffen und in die Champions League einziehen?

