Suchtgefahr: Tägliche Streaming-Tipps von MeinBezirk für Serienliebhaber

Der Sommer in der Steiermark ist noch ungewiss – und die Wetterprognosen versprechen keine lauen Abende in naher Zukunft. Dies sind ideale Voraussetzungen, um es sich auf der Couch bequem zu machen und in faszinierende Serienwelten einzutauchen. Die Redaktion von MeinBezirk hat die besten Tipps für dich zusammengestellt.

STEIERMARK. Es ist Mitte Mai, und das Wetter zeigt sich weiterhin wechselhaft. Die ersehnten warmen Abende, die dazu einladen, bis spät in die Nacht auf der Terrasse oder dem Balkon zu verweilen, sind noch in weiter Ferne. Stattdessen bietet sich ein gemütlicher Fernsehabend an. In den nachfolgenden Serienempfehlungen der MeinBezirk-Redaktion findest du packende Geschichten, schrullige Charaktere und reichlich Unterhaltung – ob mit Humor, Nervenkitzel oder emotionaler Tiefe. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Resident Alien

Roland Reischl empfiehlt:

Ein Alien tötet einen Landarzt und schlüpft in dessen Haut. Widerwillig findet er Gefallen an den Menschen und am Menschsein in einer Kleinstadt – und beschließt daher, die Erde nicht sofort auszulöschen. *Resident Alien* ist eine charmante Sci-Fi-Komödie mit schwarzem Humor, hintergründigen Charakteren und einem skurrilen Außerirdischen, den man einfach ins Herz schließen muss.

Episoden: 3 Staffeln/34 Folgen

Schlagwörter: Comedy, Drama, Science Fiction

Streamingplattform: Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video (kostenpflichtig)

The Last of Us

Markus Kropac empfiehlt:

Mit düsterer Atmosphäre, starken Charakteren und einer packenden Story wird *The Last of Us* mehr als nur eine Zombie-Serie. Die Adaption des gleichnamigen Videospiels erzählt von einer Reise durch ein post-apokalyptisches Amerika. Die Produktion ist von hoher Qualität und überzeugt mit einer tiefgründigen Story sowie herausragendem Sounddesign. Aktuell läuft die zweite Staffel auf Sky, und wer die erste noch nicht gesehen hat, sollte dies nachholen!

Episoden: 2 Staffeln/15 Folgen

Schlagwörter: Action, Fantasy, Drama

Streamingplattform: Sky, Amazon Prime Video (kostenpflichtig)

Alex Cross

Nina Hörack empfiehlt:

Für Krimi-Fans und Liebhaber nervenaufreibender Spannung ist diese Serie ein absolutes Muss. *Alex Cross*, ein engagierter Familienvater und brillanter forensischer Psychologe, hat die Fähigkeit, sich tief in die Gedankenwelt von Tätern und Opfern hineinzuversetzen. Doch diese Gabe wird ihm zum Verhängnis, als er ins Visier eines Serienmörders gerät. Mit jeder Folge kommt Cross dem Täter näher – und die Zuschauer tauchen dabei tiefer in die vielschichtige Psyche des Hauptcharakters ein.

Episoden: 1 Staffel/8 Folgen

Schlagwörter: Spannung, Thriller, Drama

Streamingplattform: Amazon Prime Video

Adolescence

Sarah Konrad empfiehlt:

*Adolescence* ist ein intensives Serienerlebnis, das gleichermaßen fasziniert und verstört. Im Zentrum stehen der 13-jährige Jamie, der beschuldigt wird, eine Mitschülerin ermordet zu haben. Diese Miniserie überzeugt durch schauspielerisches Talent und eine kompromisslose Erzählweise: packend, schonungslos und psychologisch tiefgreifend. Besonders bemerkenswert: Jede der rund einstündigen Episoden wurde in einem einzigen Take gedreht, was für eine einmalige Seherfahrung sorgt.

Episoden: 1 Staffel/4 Folgen

Schlagwörter: Krimi, Drama, Miniserie

Streamingplattform: Netflix

