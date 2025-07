Südtiroler Platz: Autofahrerin prallte in Schuhgeschäft und machte sich aus dem Staub

Am Sonntag ereignete sich ein schockierender Vorfall beim Südtiroler Platz, als eine Pkw-Lenkerin in die Auslagenscheibe des Schuhhauses Baumgartner in der Annenstraße 1 krachte und anschließend vom Unfallort flüchtete.

GRAZ/GRIES. Nach Berichten von Augenzeugen ereignete sich der Unfall gegen 13:20 Uhr. Eine Frau in einem dunkelblauen Pkw, möglicherweise der Marke VW, scheiterte daran, ihre Geschwindigkeit zu kontrollieren, kollidierte mit dem Schaufenster und verursachte erheblichen Sachschaden.

Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Trotz des beschädigten Schaufensters hat das Geschäft nach kurzer Zeit seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, um bei den Ermittlungen zu unterstützen.

