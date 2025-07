„Sugar“: Neue Single von Markus Keimel erschienen

Der Grazer Musiker Markus Keimel hat am 4. Juli seine neue Single „Sugar“ veröffentlicht.



GRAZ. Ein aufregender Moment für Markus Keimel: Der talentierte Musiker aus Graz, geboren 1987, hat am 4. Juli 2023 seine neue Single „Sugar“ über das renommierte deutsche Plattenlabel „Timezone Records“ veröffentlicht. Diese Single behandelt zentrale Themen wie Selbstakzeptanz und Lebensfreude. Keimel beschreibt die Botschaft des Songs: „Jeder Mensch ist schön, so wie er ist.” Das dazugehörige Musikvideo, das er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin und Künstlerin Mara Kornschober erstellt hat, illustriert diese positive Botschaft, während sie gleichzeitig das Maskottchen für den Song, eine ansprechende Zuckerfigur, entworfen hat. Die Single ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und Deezer verfügbar.

„Liebe dich so wie du bist“



“Die Message des Songs ist einfach und klar: Akzeptiere das Leben und erkenne die Schönheit in dir selbst”, erklärt Keimel. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie dem zunehmenden Fokus auf Oberflächlichkeit und toxische Beziehungen, kam ihm die Idee zu „Sugar“. Er betont: “Der Song ist ein Aufruf, sich von Ängsten nicht unterkriegen zu lassen, an sich zu glauben und sich selbst zu lieben.” Mit dieser Aufforderung möchte der Künstler besonders die jüngere Generation ansprechen, die oft unter dem Druck von sozialen Medien leidet, schreibt das Online-Magazin „Der Standard“.

Markus Keimel ist ein echter Allrounder in der Musikszene — er komponiert, schreibt, spielt, singt und arrangiert alles eigenständig. “Ich möchte, dass die Menschen in meiner Musik einen Rückzugsort finden, um für einen Moment der schweren Realität zu entfliehen,” erklärt er. In einer Zeit, in der die Musikbranche von Streaming und sozialer Medien dominiert wird, hat sich Keimel dennoch einen Platz für seine tiefgreifenden und eingängigen Melodien geschaffen.

