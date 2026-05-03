Summen und Schlemmen: Erstes Honig- und Bienenfest lockt mit Imkerei-Wissen und Verkostungen auf Wiens Maria-Theresien-Platz

Erstes Honig- und Bienenfest am Maria-Theresien-Platz in Wien

Der Landesverband für Bienenzucht lädt von 21. bis 23. August zu einem Honig- und Bienenfest auf den Maria-Theresien-Platz ein. Es ist das erste Fest dieser Art an diesem Standort in Wien.

Die Veranstaltung soll Einblicke in die Bedeutung der Bienen und die Arbeit der Imkerinnen und Imker geben. Das Projekt wird von der Stadt unterstützt.

Informationen zu Imkerei, Umwelt und Nachhaltigkeit

Beim Honig- und Bienenfest sind Kurzvorträge zum Thema Imkerei geplant. Expertinnen und Experten vermitteln dabei Wissen rund um Umwelt und Nachhaltigkeit.

Ein Schaubienenstock veranschaulicht das Leben innerhalb eines Bienenvolkes. Aus Sicherheitsgründen können die Bienen darin nicht ausfliegen.

Regionale Bienenprodukte und Verkostungen

Rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller werden auf dem Fest vertreten sein. Sie bieten regionale Bienenprodukte zur Verkostung an.

Besucherinnen und Besucher können unter anderem Honig, Met, Oxymel (Sauerhonig) und Honigbrand probieren. Auch Honig aus dem Wiener Prater ist im Angebot.

Imkertradition in Wien

Für Imkerinnen und Imker beginnt nun bis Juli die Hauptproduktionszeit. In Wien sind über 700 Imkerinnen und Imker aktiv, es gibt rund 5.000 Bienenstöcke, in denen jeweils etwa 40.000 Honigbienen leben. Zudem sind in der Stadt etwa 500 Wildbienenarten heimisch.

Der Maria-Theresien-Platz wurde laut Angaben bewusst als Veranstaltungsort gewählt. Kaiserin Maria Theresia veränderte die Bienenzucht in Wien wesentlich und gründete 1769 die weltweit erste staatliche Imkerschule. Im Vorjahr fand in Wien bereits ein mehrtägiges Honigfestival im Resslpark statt.