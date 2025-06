Summer Game Fest: Aufregende Ankündigungen von Keighley, Xbox und anderen!

Das von Geoff Keighley ins Leben gerufene Event, das Summer Game Fest, bringt in diesem Jahr eine Vielzahl an spannenden Spieleankündigungen mit sich, einschließlich sofort verfügbarer Updates und DLCs für viele Titel!



In den Pausen zwischen den Grand Prix-Runden im neuen Mario Kart 8 Deluxe konnten Gamer im Anschluss beim Xbox Showcase neue Hardware und weitere interessante Spiele entdecken.

Pünktlich zum Launch der neuen Console Switch 2 haben Microsoft und Xbox ihre eigene Handheld-Konsole angekündigt: die Xbox Ally X. Diese wird in Zusammenarbeit mit Republic of Gamers (ROG) entwickelt und soll, wie der Name schon verrät, eine tragende Rolle im Handheld-Markt spielen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht zwar noch aus, doch viele Gerüchte deuten darauf hin, dass die Konsole zu den Weihnachtsfeiertagen erhältlich sein wird.

Xbox Showcase

Neben zwei Varianten ihrer Handheld-Konsole ist das jährliche Call of Duty ein zentrales Ereignis für Xbox! Black Ops 7 wird das erste Call of Duty, das zwei Jahre in Folge aus derselben Spielreihe erscheint. Nach dem Nostalgie-Trip in die 90er-Jahre mit Black Ops 6 wird der Nachfolger in einer nahen Zukunft spielen, was sicherlich viele Fans an den Klassiker Black Ops 2 erinnern wird.

Ein persönliches Highlight für mich war At Fate’s End, ein actiongeladenes Abenteuer von Thunder Lotus Games, die bereits das gefeierte Spiritfarer entwickelt haben. Für Fans heißt es jedoch Geduld haben, denn das Spiel wird erst nächstes Jahr verfügbar sein und ist vorerst nur auf Xbox und PC geplant.

Für jede Art von Gamer gibt es im Jahr 2023 etwas zu feiern! A Plague Tale erhält mit Resonance: A Plague Tale Legacy ein Prequel, das neue Protagonisten in den Fokus rückt. Auch die beliebten Co-Op-Titel wie Grounded und das Einzelspieler-Abenteuer Outer Worlds (nicht zu verwechseln mit Outer Wilds) bekommen entsprechende Nachfolger.

Summer Game Fest

Apropos Nachfolger: Das 2023 erschienene Atomic Heart wird gleich um zwei Spiele erweitert. Atomic Heart 2 knüpft direkt an die Geschichte des Originals an, während der Mehrspieler-Shooter The CUBE einige Jahre später im gleichen Universum spielt.

Gamer, die ihre Steambibliothek erweitern möchten, können ab jetzt eine neue Erweiterung für das Souls-like Lies of P erwarten. Zudem steht das heiß erwartete Mortal Shell 2 im Laufe des nächsten Jahres für Playstation, Xbox und PC an.

Spannende Neuigkeiten gibt es auch in der Welt von Wildgate und Arc Raiders. Während die Wildgate-Open-Beta ab sofort wieder verfügbar ist und die Spieler bereits im Steam Next Fest ausprobieren konnten, steht das offizielle Erscheinungsdatum für den 22. Juli fest. Arc Raiders hingegen kommt erst am 30. Oktober, nur einen Monat nach dem geplanten Release von Marathon, der am 23. September starten soll. Es bleibt abzuwarten, ob Bungie den angestrebten Termin einhalten kann.

Die absolute Sensation des Summer Game Fests war die Ankündigung des nächsten Resident Evil-Spiels! RE9, mit dem Titel Requiem, wird am 27. Februar 2026 auf Playstation, Xbox und PC erscheinen.

