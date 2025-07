Summer in Liesing: Sports, Workshops & More at „Culture in the Viennese Corridor“

Im Rahmen der kostenlosen Veranstaltungsreihe „Kultur im Wiener Flur“ gibt es bis zum 8. August zahlreiche spannende Angebote für Jung und Alt. Ein wöchentlicher Treffpunkt ist der „Raumwagen“, der kreative und soziale Aktivitäten fördert.

WIEN/LIESING. „Kultur im Wiener Flur“ ist eine Initiative, die in diesem Sommer eine Vielzahl kostenloser Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen direkt am Gemeindebau Wiener Flur in der Porschestraße 13–23 in Siebenhirten anbietet. Die Veranstaltungen dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern fördern auch das Gemeinschaftsgefühl und die Vernetzung im Grätzl. Bis zum 8. August können Besucher Workshops für Kinder und Jugendliche, Puppentheater für die ganz Kleinen, Capoeira, Yoga, Theateraufführungen sowie kostenlose Fahrradreparatur-Workshops genießen.

Ein Höhepunkt der Reihe ist das Puppentheater, das am Montag, den 7. Juli, stattfindet. Beate Droppelmann und Rita Schiller werden von 15 bis 16 Uhr das Stück „Kasperl im Dschungel“ auf der Wiese in der Karl-Tornay-Gasse 45–47 aufführen. Am Dienstag, den 8. Juli, wird um 17 Uhr ein Capoeira-Kurs angeboten, der sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet ist und sich an alle Altersgruppen richtet.

Theater und Fahrradreparatur

Ein weiteres Highlight zum Ende der Veranstaltungsreihe ist der Auftritt des Utopia Theaters am Donnerstag, den 7. August, um 17:30 Uhr im Gemeindebau an der Stiege 57. In dieser Aufführung steht das Stück „Lady & Schneider“ auf dem Programm. Des Weiteren findet jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr das „Grätzlcafé“ im Raumwagen in der Karl-Tornay-Gasse 45–47 statt. Hier können sich die Besucher bei kostenlosem Kaffee, Tee und Erfrischungsgetränken entspannen. Am Mittwoch, den 9. Juli, wird zudem ein kostenloser Fahrradreparatur-Workshop sowie eine Mobilitätsberatung angeboten, was den Teilnehmern neue Möglichkeiten zur Nutzung ihrer Fahrräder eröffnet.

Die Veranstalter sind bis zum 8. August mit ihrem bunten „Raumwagen“ vor Ort. „Kultur im Wiener Flur“ ist Teil des Forschungsprojekts „Dreams“, einer Kooperation von „Stadtland Planung“ und der BOKU Wien. Ziel des Projekts ist es, herauszufinden, wie Siebenhirten zu einer so genannten 15-Minuten-Nachbarschaft werden kann, in der Anwohner alle wichtigen Einrichtungen bequem zu Fuß erreichen können. Zudem wird angestrebt, neue kulturelle Angebote in den Stadtteil zu bringen. Weitere Informationen und das vollständige Programm sind verfügbar auf www.kultur-im-wiener-flur.at.

