Super-Recognizer: Deutsch-polnische Kooperation führt zur Verhaftung eines mutmaßlichen Fahrraddiebs in Graz

Mutmaßlicher Fahrraddieb in Graz festgenommen

Im Grazer Bezirk Geidorf ist am Mittwoch ein 51-jähriger Mann festgenommen worden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen polnischen Staatsbürger.

Dem Mann werden acht Einbruchsdiebstähle von Fahrrädern und E-Bikes zur Last gelegt, die zwischen Dezember 2025 und Jänner 2026 begangen worden sein sollen. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Jakomini überstellt.

Hinweis durch Super-Recognizer aus Leipzig

Die Polizei hatte zuvor Videos im Internet und in sozialen Medien veröffentlicht, die von der Polizeiinspektion Riesplatz stammten. Ein Hinweis auf den Verdächtigen kam von der Kriminalpolizei Leipzig, Abteilung Wiedererkenner (Super-Recognizer).

Super-Recognizer werden von der Polizei eingesetzt, um Verdächtige auf Videoaufnahmen, in Menschenmengen oder bei Fahndungen zu identifizieren. Die Spezialisten der Kriminalpolizei Leipzig identifizierten den Mann anhand von Überwachungskamera-Videos aus Graz und Fahndungsfotos aus Deutschland. Der identifizierte Mann ist in Deutschland als polnischer Staatsbürger bekannt.

Schwerpunktaktionen der Polizei in Graz

Nach der Identifizierung übernahm das Kriminalreferat Graz die weiteren Ermittlungen. Ab dem 18. Mai 2026 führte die Grazer Polizei tägliche Schwerpunktaktionen, insbesondere beim LKH Graz, durch. Diese dienten dazu, den Verdächtigen aufzuspüren.

Am Mittwoch wurde der Mann im Bereich der Fahrradständer beobachtet. Dabei wurde er gesehen, wie er Fahrräder auskundschaftete. Bei seiner Festnahme trug er Ausweise bei sich, die seine Identität bestätigten. Außerdem fand die Polizei einen Eisenschneider in seinem Rucksack.

Der Fall wurde von der Grazer Kriminalpolizei übernommen. Es laufen Ermittlungen zu möglicherweise weiteren Straftaten des Verdächtigen bei Krankenhäusern in anderen Bundesländern.