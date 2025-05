Superfan trifft AUT von ORDA beim Studiokonzert

Im Styria Center war die Stimmung ausgelassen, als ein leidenschaftlicher Fan in den Genuss eines besonderen Erlebnisses kam: Ein exklusives Studiokonzert von AUT of ORDA. Ines aus St. Michael, die als Gewinnerin eines von Antenne Steiermark organisierten Gewinnspiels ausgewählt wurde, durfte die beiden talentierten Künstler Paul Pizzera und Daniel Fellner hautnah erleben.

GRAZ. Das Antenne Steiermark Studio wurde zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Hörerlebnisses. Im Rahmen ihrer beliebten Morgenshow hatten die Moderatoren die geniale Idee, diesem besonderen Fan eine exklusive Live-Performance zu bieten. Die Initiative ermöglichte es Ines und einer Begleitperson, die musikalische Magie des steirischen Erfolgsduos live und hautnah zu erleben. AUT of ORDA ist bekannt für ihre mitreißenden Melodien und kreativen Texte, die ihnen in der österreichischen Musikszene ein großes Publikum sicherten.

Die Aktion war nicht nur eine Belohnung für treue Hörer, sondern auch ein Zeichen des Engagements von Antenne Steiermark, das lokale Talente und die Musikszene in der Region zu fördern. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2022 sind über 70 % der Österreicher daran interessiert, neue lokale Künstler zu entdecken, was das Interesse an solchen Events erklärt. Es ist eine großartige Möglichkeit für Fans, mit den Künstlern in Kontakt zu treten, und für die Künstler, ihre Fangemeinde näher kennenzulernen.

Die Interaktion zwischen Paul Pizzera und Daniel Fellner sowie der Fan war einmalig. Während des Konzerts erzählten die beiden von ihrer musikalischen Reise, den Herausforderungen der Musikindustrie und der Bedeutung der Unterstützung durch Fans. Pizzera kommentierte: „Es sind die besonderen Momente wie diese, die unsere Musik lebendig machen. Wir lieben es, direkt mit unseren Anhängern in Kontakt zu treten.“

Zusätzlich zur musikalischen Darbietung hatten die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und persönliche Geschichten zu teilen. Ein unvergessliches Erlebnis, das nicht nur die Bindung zwischen Künstlern und Fans vertieft, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Musikliebhabern stärkt.

In einer Zeit, in der Live-Veranstaltungen aufgrund von Pandemiebeschränkungen oft eingeschränkt sind, sind solche intimen Konzerte ein Lichtblick. Sie ermöglichen es den Fans, ihre Lieblingskünstler in einem persönlichen Rahmen zu erleben und schaffen Erinnerungen, die ein Leben lang halten.

Insgesamt war das Studiokonzert ein voller Erfolg und ein wundervolles Beispiel dafür, wie Radio und Musik zusammenkommen, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Solche Events zeigen, wie wichtig das Kultursponsoring für den Erhalt und die Förderung der lokalen Musikszene ist, und bieten eine Plattform für die nächsten großen Stars der österreichischen Musiklandschaft.





