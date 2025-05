Support Initiative: Tyrolean Funding Program Sustainably Strengthens Traditional Crafts

Das Land Tirol unterstützt alte Handwerksbetriebe mit Fördergeldern, um traditionelles Wissen zu bewahren und die Übergabe an kommende Generationen zu sichern.

TIROL. In Tirol gibt es rund 400 Betriebe, die traditionelles Handwerk ausüben – darunter Glasbläser, Holzschnitzer und Hutmacher. Diese Handwerkskünste spielen eine zentrale Rolle in der kulturellen Identität Tirols. Um das wertvolle handwerkliche Wissen zu konservieren und an die nächste Generation weiterzugeben, wurde die Förderaktion „Altes Handwerk“ ins Leben gerufen. Seit ihrer Einführung vor einem Jahr wurden bereits 37 Förderanträge gestellt, von denen 24 genehmigt sind. Unterstützt werden sowohl Investitionen in neueste Technologien als auch Betriebsübernahmen.

Zwei Wege zur Förderung

Die Landesförderung gliedert sich in zwei Bereiche. Erstens können Betriebe eine Investitionsförderung von bis zu 30 Prozent der Kosten für Gebäude, Maschinen und Einrichtungen beantragen, die direkt mit ihrem Handwerk zu tun haben. Diese Förderung gilt für Investitionssummen zwischen 5.000 und 50.000 Euro. Zweitens gibt es einen Übernahmebonus von bis zu 20.000 Euro für Personen, die einen alten Handwerksbetrieb übernehmen und ihn mindestens fünf Jahre lang weiterführen.

Lebendiges Beispiel: Federkielstickerei Seiringer

Ein konkreter Förderfall ist die Federkielstickerei Seiringer in Faggen. Benjamin Seiringer hat den Betrieb von seiner Mutter übernommen und führt ihn nun leidenschaftlich weiter. Den seltenen Beruf des Federkielstickers hat er von seinem Vater gelernt, da dieser Beruf nicht offiziell erlernt werden kann. Neben der anspruchsvollen Handarbeit vertreibt das Unternehmen auch Trachtenmode und beliefert Vereine in Tirol und Südtirol, was zur regionalen Kultur beiträgt.

Bewahrung kultureller Identität

„Traditionelle Handwerksbetriebe bewahren nicht nur wertvolles Wissen, sondern sind auch ein essentieller Bestandteil der Tiroler Identität. Die Förderung des Landes sorgt für einen neuen Aufschwung des alten Handwerks. Jeder erhaltene Betrieb ist ein Erfolg für die Qualität des heimischen Wirtschaftsstandorts und die Bewahrung der Tiroler Tradition“, betont LR Mario Gerber. Franz Jirka von der Wirtschaftskammer ergänzt: „Alte Handwerksbetriebe sind ein zentraler Teil unseres kulturellen Erbes; sie bewahren Techniken und Fertigkeiten, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden.“ LR Gerber ruft abschließend auf: „Ich lade alle alten Handwerksbetriebe in Tirol ein, einen Antrag zu stellen und so die Zukunft des alten Handwerks und die Weitergabe einzigartigen Wissens an kommende Generationen in Tirol zu sichern.“

