Swift-Anschlagspläne: 16-Jähriger in Berlin mit Bewährungsstrafe belegt

Ein 16-Jähriger wurde wegen IS-Radikalisierung sowie Kontakt mit dem Hauptverdächtigen für die Taylor-Swift-Anschlagspläne vor einem Berliner Gericht verurteilt.



In einer besorgniserregenden Entwicklung kam es in Berlin zu einem Prozess gegen einen 16-jährigen Mann, der in Verbindung mit dem versuchten Terroranschlag auf Konzerte von US-Popstar Taylor Swift in Wien steht. Der Angeklagte, ein Brandenburger, wurde am Dienstag vor dem Kammergericht zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Bereits im September des letzten Jahres fand bei ihm eine Hausdurchsuchung statt, nachdem er intensiven Kontakt zu Beran A. hatte, dem Hauptverdächtigen in diesem Fall. Der junge Mann soll eine Anleitung zum Bombenbau übersetzt und sogar Verbindungen zu einem bekannten Mitglied des Islamischen Staates (IS) hergestellt haben. Solche Verbindungen verdeutlichen die Gefahren, die von IS-Radikalisierung ausgehen, insbesondere unter Jugendlichen, die anfällig für extremistische Ideologien sind.

Urteil nicht rechtskräftig

Das Kammergericht Berlin befand den 16-Jährigen schuldig, ihm wurde Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Das Gericht verhängte eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, wobei die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Diese Entscheidung spiegelt die Bemühungen und Herausforderungen der deutschen Justiz wider, mit jugendlichen Strafunmündigen umzugehen, die an terroristischen Aktivitäten beteiligt sind.

Im Alter von 14 Jahren hatte der Angeklagte begonnen, sich von der IS-Ideologie anziehen zu lassen, angestoßen durch Online-Propaganda. Während des Gerichtsverfahrens gestand er umfassend und gestand seine Kontakte zu Beran A., was die Gefährdung durch online vermittelten Extremismus verdeutlicht. Die Bundesanwaltschaft hat eine Jugendstrafe von eineinhalb Jahren gefordert und stimmte der Strafaussetzung zur Bewährung zu.

Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was nicht ungewöhnlich ist, wenn es um jugendliche Angeklagte geht, um ihre Privatsphäre zu schützen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und es bleibt abzuwarten, ob die Verteidigungsseite Einspruch einlegt oder nicht.





