Tabuthema Sterben: Mit „Ebner“ über den Tod und den Umgang mit Verlust sprechen

Der Umgang mit dem Tod ist für die meisten Menschen eine herausfordernde, oft unangenehme Thematik. Christoph Ebner, ein bestellter Bestatter, lädt zu einem offenen Austausch über das Sterben ein. Am Dienstag, dem 13. Mai, findet diese Veranstaltung in der Sechshauser Straße 42 statt, und jeder ist herzlich willkommen, bei freiem Eintritt Teil zu nehmen.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die Veranstaltung „A Wiener Leich-tigkeit: Gespräche über den Tod“ bietet Raum für ein offenes Gespräch über das Sterben. Diese Initiative zielt darauf ab, das oft tabuisierte Thema auf eine einladende Weise zu behandeln. Der Eintritt ist kostenlos und die Türen stehen allen Interessierten offen.

Christoph Ebner, der 2020 seine Karriere als Croupier im Casino beendete, hat sich seither dem Beruf des Bestatters gewidmet. Dieser ehrenvolle Beruf erfordert nicht nur starke Nerven, sondern auch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. In einer Gesellschaft, in der der Tod häufig ignoriert wird, versucht Ebner, Brücken zu bauen und das Bewusstsein für wichtige Themen rund um den Lebensabschied zu schärfen.

Es darf gelacht werden

Für Christoph Ebner ist der Tod Bestandteil des Alltags. Durch vielfältige Events sorgt er dafür, dass seine Berufung nicht nur ernst genommen, sondern auch mit einer Prise Humor betrachtet wird. Im Rahmen von „A Wiener Leich-tigkeit“ wird in einem entspannten Umfeld über Abschied, Bestattung und Trauer gesprochen. Ziel ist es, die Menschen zu ermutigen, ihre Fragen und Bedenken offen zu äußern.

Brötchen und Getränke schaffen eine lockere und angenehme Atmosphäre, in der trotz des ernsten Themas auch gescherzt werden kann. Ein zusätzliches Element zur Auflockerung bietet das Spiel „Sarggespräche“, das für heitere Interaktionen unter den Teilnehmern sorgt. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 13. Mai, von 18 bis 21 Uhr in der Sechshauser Straße 42 statt. Weitere Informationen sind auf der Website der Bestattung Ebner zu finden.

