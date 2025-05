Täuschend echt: Spielzeugwaffe löst Großalarm der Polizei in Graz aus.

Ein täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe hat am Dienstagabend einen umfangreichen Polizeieinsatz im Grazer Bezirk Straßgang ausgelöst, nachdem eine Passantin eine potentielle Bedrohung gemeldet hatte. Vier Kinder wurden vorübergehend festgenommen, und es wurde ein Waffenverbot gegen alle Beteiligten ausgesprochen. Am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, alarmierte eine Passantin die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie vier dunkel gekleidete Jugendliche ihr eine Schusswaffe gezeigt hatten. Die Landesleitzentrale reagierte prompt und schickte mehrere Polizeistreifen zum Tatort in der Kärntner Straße. Spielzeugwaffe sorgt für Einsatz Als die Polizeikräfte am Einsatzort eintrafen, entdeckten sie vier Jugendliche, die sich in südlicher Richtung entfernten. Aufgrund der unklaren Bedrohungssituation zogen die Beamten ihre Dienstwaffen und forderten die Jugendlichen auf, sich sofort zu Boden zu legen. Siehe auch Grazer Beisl-Rallye: Ralf's Mariatroster "Enoteca MT" Im Verlauf der Festnahme warf einer der Jugendlichen einen schwarzen Gegenstand auf den Gehsteig. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte, die jedoch so realistisch aussah, dass sie ernsthafte Verwirrung stiftete. Die Ermittlungen ergaben, dass nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer das Spielzeug bei sich führte. Waffenverbot für alle Beteiligten Die Polizeibeamten stellten die Identität der Jugendlichen fest, darunter drei 12-Jährige und ein 13-Jähriger, alle aus Graz. Nach einer Durchsuchung wurde gegen alle ein behördliches Waffenverbot ausgesprochen. Siehe auch Stanitzel, Becher und mehr: Die besten Eisstellen auf der Wieden Die Polizei betont, dass auch Spielzeugwaffen in bestimmten Situationen zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen können, die ernsthafte Konsequenzen haben. Dies ist besonders relevant in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gewalt und Sicherheit sensibel ist. Laut einer aktuellen Umfrage von [Institut für Jugendforschung] sind 70% der Eltern besorgt über die Art und Weise, wie Kinder mit Spielzeugwaffen umgehen. Das könnte dich auch noch interessieren: Am Stadtbalkon soll eine „Wohlfühl-Oase“ entstehen. Wann man bei Hochwasser die Arbeit „spritzen“ darf. Junger Radfahrer im LKH Graz verstorben. Siehe auch Lebenslanges Lernen: In der digitalen Ära unerlässlich

