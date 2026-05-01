Tag der Arbeit in Tirol: Politische Veranstaltungen, Demonstrationen und Debatten über die Zukunft der Arbeit

Veranstaltungen und Demonstration zum Tag der Arbeit in Tirol

In Tirol ist der Tag der Arbeit mit mehreren politischen Veranstaltungen und einer Demonstration begangen worden. Parteien und Organisationen nutzten den 1. Mai, um arbeits- und sozialpolitische Themen zu betonen.

Die Tiroler SPÖ veranstaltete im Innsbrucker Rapoldipark ein Fest. Darüber hinaus organisierte die SPÖ Tirol zum 1. Mai weitere Veranstaltungen in mehreren Gemeinden des Landes.

Am Donnerstagabend lud die Arbeitnehmerorganisation der ÖVP (AAB) anlässlich des Tags der Arbeit zu einem Treffen in Mils im Bezirk Innsbruck-Land. Bei dieser Veranstaltung hielt AAB-Landesobmann Jakob Wolf eine Rede.

Wolf begrüßte in seiner Rede die Einführung der sogenannten Aktivpension durch die Bundesregierung. Ab 2027 sollen Pensionistinnen und Pensionisten steuerlich profitieren, wenn sie in der Pension weiterarbeiten oder den Pensionsantritt aufschieben. Zudem hob Wolf positiv hervor, dass ein zweites kostenfreies Kindergartenjahr geplant ist. Kritisch äußerte er sich zu einer Reform des Familienbonus. Laut Angaben zur geplanten Reform will die Regierung dabei 130 Millionen Euro einsparen.

Im Rapoldipark in Innsbruck war am 1. Mai auch der Tiroler SPÖ-Vorsitzende und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth anwesend. Er betonte, Bildung sei der Schlüssel für ein gutes Einkommen. Wohlgemuth verwies darauf, dass 80 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten Frauen seien. Es müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Frauen einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen können. Außerdem unterstrich er die Bedeutung einer Aufklärungskampagne, dass eine Teilzeitarbeit später auch eine Teilzeitpension bedeutet.

In Innsbruck fand zudem ein Demonstrationszug zum Tag der Arbeit statt. Daran beteiligte sich die im Innsbrucker Gemeinderat vertretene Alternative Liste (ALi). Nach Angaben der Demonstrationsveranstalter nahmen etwa 2.000 Menschen an dem Zug teil.

Die Alternative Liste erklärte in einer Aussendung, Arbeit am 1. Mai breiter definieren zu wollen. Es müsse auch über jene Formen von Arbeit gesprochen werden, die Nachbarschaften stärken, Räume für Teilhabe schaffen und das Zusammenleben konkret verbessern.