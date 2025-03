Tag der Bezirksmuseen: Ein Highlight für die Bezirksgeschichte von Liesing

Am 9. März, dem Tag der Bezirksmuseen, freut sich das Bezirksmuseum Liesing darauf, ein vielfältiges und informatives Programm zu präsentieren, das Musik, Literatur und interessante Einblicke in die Geschichte Liesings umfasst.

WIEN/LIESING. Der Sonntag, 9. März, ist ein besonderer Tag für die Wiener Bezirksmuseen, da an diesem Tag jedes Museum mit einem einzigartigen Spezialprogramm öffnet. Das diesjährige Thema ist „Wien 1945-1955“, eine Zeit, die von den Herausforderungen und Chancen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt war. Diese Epoche bietet einen tiefen Einblick in die Entwicklung der Stadt und ihrer Vororte, einschließlich Liesing.

Das Bezirksmuseum Liesing in der Canavesegasse 24 wird an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr kostenlose Ausstellungen und Unterhaltungsangebote bieten. Zu den Highlights zählen die Ausstellungen „Liesing: Vom 25. zum 23. Wiener Gemeindebezirk“ und „Das Leben leben – Feste feiern in Liesing“, die die Kulturelemente und Traditionen der Gegend hervorheben. Besondere Beachtung findet auch der Wiederaufbau von Liesing, von den Folgen des Krieges bis hin zur Unterzeichnung des Staatsvertrags im Jahr 1955.

Wiens Bauten in Liesing

Um 10 Uhr wird Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) die Veranstaltung offiziell eröffnen. Im Anschluss daran findet eine literarisch-musikalische Lesung mit dem Titel „G‘scheit und blöd im Doppelpack“ statt, bei der die Künstler Axel Steinsberg, Rudi Hausmann und Katharina Kölem-Kriener auf der Bühne stehen. Die Kombination aus Literatur und Musik verspricht eine spannende und unterhaltsame Darbietung.

Einen genaueren Einblick in die Sonderausstellungen wird um 11.45 Uhr gegeben. Darüber hinaus wird von 12.30 Uhr bis 14 Uhr der ca. 30-minütige Film „Wien baut in Liesing“ gezeigt, der aus dem Jahr 1954 stammt und die architektonischen sowie sozialen Fortschritte dokumentiert, die die Gemeinde Wien im 23. Bezirk gemacht hat. Die Zuschauer können die Entwicklung verschiedener Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Wohnanlagen und die Regulierung des Liesingbaches nachvollziehen.

Des Weiteren wird der Verein für Industriegeschichte Liesing vor Ort sein und an einem Infotisch Informationen zur Industriegeschichte der Region bereitstellen. Die Mitglieder werden sich zwischen 14 und 15.30 Uhr einer offenen Fragestunde stellen, um Fragen der Besucher zu beantworten und ihr Wissen zu teilen.

Am Tag der Bezirksmuseen ist der Eintritt für alle Veranstaltungen und Ausstellungen kostenlos. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Geschichte und Kultur Liesings näher kennenzulernen.

