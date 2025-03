Tag der Bezirksmuseen: Entdeckung der Nachkriegszeit im Museum Währing

Der Tag der Bezirksmuseen wird am Sonntag, dem 9. März, gefeiert. Zu diesem Anlass werden in Wien zahlreiche Sonderausstellungen eröffnet, darunter auch im Währinger Bezirksmuseum in der Währinger Straße 124. Die Ausstellung trägt den Titel: „80 Jahre Ende des 2. Weltkriegs und 70 Jahre Ende der Besatzungszeit 1945 bis 1955 in Währing“.

WIEN/WÄHRING. Das Währinger Bezirksmuseum bereitet sich auf die feierliche Eröffnung dieser besonderen Ausstellung vor. Am Sonntag, den 9. März, wird die historische Periode zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende der Besatzungszeit von 1945 bis 1955 beleuchtet. In der Ausstellung werden etwa 15 Schautafeln präsentiert, die die Geschichte und die Herausforderungen dieser Zeit im 18. Bezirk Wiens anschaulich darstellen.

Während dieser Zeit war der 18. Bezirk, wie viele andere Teile Wiens, stark von den Folgen des Krieges und der anschließenden Besatz ung betroffen. Der Wiederaufbau gestaltete sich als äußerst schwierig. Hohe Arbeitslosigkeit und eine schwache Wirtschaft führten dazu, dass viele Menschen in der Nachkriegszeit mit existenziellen Problemen konfrontiert waren. Die Versorgungslage war angespannt, und viele Wiener hatten große Schwierigkeiten, den Alltag zu meistern.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Die Wohnsituation war auch äußerst angespannt, da im Zweiten Weltkrieg eine Vielzahl von Gebäuden schwer beschädigt oder gar völlig zerstört wurde. Trotz der Herausforderungen, die mit dem Wiederaufbau verbunden waren, gab es jedoch auch eine spürbare Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bürger und Gemeindemitglieder arbeiteten zusammen, um ihre Viertel wieder aufzubauen und eine neue Lebensqualität zu schaffen.

Die Ausstellung ist am Sonntag, den 9. März, zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Besucher sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen; eine freiwillige Spende wird erbeten, um die Arbeit des Museums zu unterstützen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Regelmäßige Öffnungszeiten des Museums sind Montag von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 17 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website des Bezirksmuseums zu finden: www.bezirksmuseum.at.

