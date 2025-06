Vor kurzem lud Die Menü-Manufaktur zu ihrem jährlich stattfindenden „Tag der offenen Küchentür“, der in der Produktionsküche in Floridsdorf stattfand. Diese Veranstaltung bot den Besuchern die Möglichkeit, hinter die Kulissen einer großen Großküche zu blicken und mehr über die Abläufe der Essensproduktion zu erfahren. Rund 250 Gäste nahmen an diesem spannenden Event teil und erfuhren, wie täglich tausende von Mahlzeiten, darunter die beliebten Hort-Jausen und Mittagsmenüs für Pflegeheime, zubereitet werden.

Ein Highlight der Veranstaltung war der Besuch von Lana Khalaf, einer bekannten Spielerin des SK Rapid Wien. Ihre Anwesenheit sorgte für zusätzliche Begeisterung und bot den Fans eine Gelegenheit, sich mit ihr zu unterhalten und Autogramme zu sammeln. Sport und Gastronomie bilden nicht nur eine perfekte Kombination für die Gemeinschaft, sondern zeigen auch, wie wichtig gesunde Ernährung im Sport ist.

Die Menü-Manufaktur ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, sondern auch ein Vorreiter in der Essensversorgung für soziale Einrichtungen. Täglich werden hunderte von Menüs mit frischen Zutaten zubereitet, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Team, bestehend aus erfahrenen Köchen und Ernährungsexperten, verfolgt das Ziel, schmackhafte und ausgewogene Mahlzeiten zu liefern. Jedes Gericht wird sorgfältig geplant, wobei besonderen Wert auf Nährstoffgehalt und Geschmack gelegt wird.

Während des offenen Tages hatten die Gäste die Möglichkeit, an Führungen durch die Küche teilzunehmen. Dort erfuhren sie nicht nur von der Logistik und Organisation, die notwendig sind, um eine solch umfangreiche Kochproduktion zu gewährleisten, sondern konnten auch die technischen Geräte und Küchentechniken hautnah erleben. Von der Lagerung der Zutaten bis hin zur Verteilung der fertigen Mahlzeiten wurden alle Aspekte beleuchtet.

Die Menü-Manufaktur legt außerdem großen Wert auf Nachhaltigkeit. Viele der verwendeten Inhaltsstoffe stammen aus regionalem Anbau, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch unterstützt, lokale Landwirte. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher werden und nachhaltige Praktiken im Gastronomiebereich zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Insgesamt war der „Tag der offenen Küchentür“ in der Menü-Manufaktur ein voller Erfolg. Die gelungene Vernetzung von Gemeinschaft, Sport und Gastronomie führte zu einem offenen Austausch und Verständnis für die Bedeutung einer gesunden Ernährung, vor allem für Kinder und ältere Menschen. Solche Veranstaltungen tragen dazu bei, das Bewusstsein für hochwertige und gesunde Ernährung zu schärfen und die Wertschätzung für die Arbeit in der Gastronomie zu fördern.





