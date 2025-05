Tag der Pflege: AK Wien fordert verbesserte Bedingungen für Pflegeberufe

Zum Internationalen Tag der Pflege weist die Arbeiterkammer Wien einmal mehr auf die herausfordernden Arbeitsbedingungen im Pflegebereich hin und drängt auf Verbesserungen.



WIEN. Anlässlich des Internationalen Tages der Pflege (12. Mai) richtet die Arbeiterkammer Wien (AK Wien) den Blick auf die Arbeitsbedingungen in Pflege- und Sozialberufen. Aktuell arbeiten rund 180.000 Menschen in Pflegeberufen in Österreich; hinzu kommen Tausende Beschäftigte in der Sozialbetreuung, wie in der Heimhilfe, Behindertenbegleitung oder mobilen Pflege. Diese Fachkräfte sind unerlässlich für das Funktionieren von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie Rehazentren und häuslicher Versorgung.

„Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich im Beruf stehen“, betont Silvia Rosoli, die Leiterin der Abteilung Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik in der AK Wien. Die Bedeutung dieser Berufe kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, insbesondere in einer Zeit, in der der Bedarf an Pflegeleistungen stetig wächst, da die Bevölkerung zunehmend älter wird.

Was die AK fordert



Trotz des Engagements der Beschäftigten ist der Druck im Berufsalltag enorm. „Eine aktuelle Studie zu den Beschäftigten in systemrelevanten Berufen zeigt wieder einmal: Die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen sind von Zeit- und Arbeitsdruck gekennzeichnet“, unterstreicht Rosoli. Die Arbeitsbelastung führt häufig zu Stress, Erschöpfung und sogar Burnout, was die Qualität der Patientenversorgung beeinträchtigen kann.

Die AK Wien fordert daher deutlich Verbesserungen: mehr Personal, bessere Planbarkeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Diese Forderungen sind nicht nur wichtig für das Wohlergehen der Pflegekräfte, sondern auch für die Qualität der Pflegeversorgung. Der geplante Zugang zur Schwerarbeitspension ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. „Die aktuellen Herausforderungen machen die Probleme immer deutlicher sichtbar“, sagt Rosoli. „Umso mehr begrüßen wir jeden Schritt, der zu Verbesserungen beiträgt.”

Ein wesentlicher Baustein einer guten Versorgung sei auch der Ausbau des Anteils hochqualifizierter Gesundheitsberufe. Dazu gehört laut Rosoli auch eine ausreichende Existenzsicherung während der Ausbildung. „Investitionen in gut qualifizierte Pflegekräfte und in gute Arbeitsbedingungen sind der beste Beitrag zu einer guten Gesundheitsversorgung und Pflege!“

