Tag der Wiener Bezirksmuseen: Landstraße 1945-1955 und die Sanierung von Alt-Erdberg

Das Bezirksmuseum Landstraße präsentiert aktuell die spannende Ausstellung „Landstraße 1945-55 und die Assanierung Alt-Erdbergs“, die einen tiefen Einblick in die Geschichte und Stadtentwicklung des 3. Wiener Gemeindebezirks in der Nachkriegszeit gewährt. Unter der Leitung von Dr. Franz Hofbauer verbindet die Ausstellung historische und künstlerische Elemente: „Zahlreiche Künstler dieser Epoche wandelten ihre persönlichen Eindrücke in künstlerische Dokumentationen um, die uns auch heute noch berühren und bewegen“, erklärte Hofbauer.

Ein besonders beeindruckendes Exponat ist ein Gemälde, das einen Bombeneinschlag an der Ecke Kardinal-Nagl-Platz und Hainburger Straße darstellt. Dieses Werk ist ein markantes Zeugnis für die gravierenden Zerstörungen, die der Zweite Weltkrieg in Wien hinterlassen hat, sowie für den mutigen Wiederaufbau der Stadt. Der lasierende Malstil und der unvollendete Zustand des Werkes liefern dem Betrachter eine authentische Eindruck von der damaligen Zeit. Hofbauer äußerte sich zu den Parallelen zwischen diesem Werk und den Arbeiten von renommierten Künstlern wie Egon Schiele und Oskar Kokoschka: „Die Darstellung der verlassenen Straßen und Ruinen erinnert stark an Schieles ‘Tote Stadt’.”

Historische Fotografien und vergessene Stadtansichten Wiens

Ein weiteres Highlight der Ausstellung liegt in den Fotografien, die den Wiederaufbau Wiens eindrucksvoll dokumentieren. Besonders hervorzuheben sind die Aquarelle des Künstler Alexander Kostka sowie historische Fotos aus dem Archiv von Franz Göttlicher, die Szenen des alltäglichen Lebens im 3. Bezirk nach dem Krieg festhalten.

Zudem wird das Fasanviertel, eine der am stärksten vom Krieg betroffenen Gegenden Wiens, durch eindrucksvolle historische Bilder und künstlerische Darstellungen gewürdigt. Ein Sgraffito an einem Gemeindebau verdeutlicht die Wiederherstellung der Lebensmittelversorgung und die Lebensbedingungen der Stadt nach Jahren der Knappheit.

Sanierung und Stadtentwicklung: Die Assanierung Alt-Erdbergs

Die Ausstellung widmet sich außerdem der städtebaulichen Entwicklung Wiens nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Schwerpunkt auf die Assanierung Alt-Erdbergs. Bei dieser umfassenden Sanierungsmaßnahme wurden große Teile des historischen Viertels umgestaltet. Während viele alte Gebäude modernen Wohnbauten weichen mussten, blieben einige Relikte aus der Vergangenheit erhalten, die von der Geschichte dieses einstigs besonders benachteiligten Viertels zeugen.

Einladung zur Ausstellung

Bezirksrätin Maria Taramona, die zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung anwesend war, lädt alle Interessierten ein, die fesselnde Geschichte unseres Bezirks zu erkunden. Sie betont: „Nur wenn wir unsere Vergangenheit verstehen, können wir die Gegenwart begreifen und die Zukunft bewahren.“

Das Bezirksmuseum Landstraße freut sich auf zahlreiche Besucher, die sich auf eine eindrucksvolle Zeitreise durch Wien zwischen 1945 und 1955 begeben möchten. Der Eintritt ist frei.

Stempelpass 2025

Ein Highlight für alle kulturinteressierten Besucher ist der Stempelpass, der im Rahmen des Frühjahrs-Kulturprogramms Wiener Lenz angeboten wird. Vom 20. März bis 20. Juni 2025 können Besucher Stempel bei ausgewählten Programmpunkten sammeln, die gegen kleine Überraschungen aus den Wiener Bezirks- und Sondermuseen eingetauscht werden können.

Das vielseitige Programm des „Wiener Lenz“ umfasst kulturelle Highlights wie Konzerte, Vorträge, Lesungen, Buchpräsentationen und sogar eine Autobusrundfahrt. Ein spezielles musikalisches Ereignis findet beim Frühjahrskonzert „Frühlingserwachen – Musik im Blütenrausch” im Bezirksmuseum Landstraße am 19. März 2025 um 18:30 Uhr statt. Die Musiker Friedrich Jergitsch (Klavier), Edda Breit (Violoncello) und Boris Pelikan (Horn) werden Werke von Beethoven, Schubert und Chopin darbieten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen.

Bezirksmuseum Landstraße

Sechskrügelgasse 11

1030 Wien

Tel.: +43 (1) 123 456 789

Öffnungszeiten:

Mittwoch 16 bis 18 Uhr

Sonntag 10 bis 12 Uhr