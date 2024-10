Takeaway – Lokale & Angebote in Wien | Essen Bestellen

Die Art, wie wir essen, ändert sich ständig. In den letzten Monaten waren wir oft zu Hause. Wir sehnten uns nach unseren Lieblingsgerichten. Das Bestellen von Essen zum Mitnehmen hat uns neue Freude gebracht.

In Wien, mit über 4.400 Gastronomiebetrieben, gibt es viele Takeaway-Angebote. Sie erfreuen nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele. Ob Sie österreichische Küche oder vegane Gerichte mögen, hier finden Sie etwas Passendes.

Schlüsselerkenntnisse

Wien bietet eine breite Palette an Takeaway -Lokalen.

-Lokalen. Über 4.400 Gastronomiebetriebe stehen zur Auswahl.

Vegane und glutenfreie Optionen sind zunehmend verfügbar.

Traditionelle österreichische Küche wird ebenfalls zum Mitnehmen angeboten.

Genehmigung zur Nutzung biologischer Zutaten von zertifizierten Betrieben.

Einleitung zu Takeaway in Wien

In den letzten Jahren hat sich die Essenskultur in Wien stark verändert. Die Auswahl an Takeaway in Wien wächst ständig. Viele Menschen lieben die Online-Bestellung, weil sie bequem von zu Hause oder unterwegs Essen bestellen können.

In schwierigen Zeiten unterstützen Kunden lokale Restaurants durch die Essensbestellung. Sie bestellen gerne ihre Lieblingsgerichte. Diese Trends zeigen, dass die Menschen die Qualität und Vielfalt der Küche in Wien schätzen.

Um sich anzupassen, haben viele Restaurants neue Takeaway-Angebote entwickelt. Das bereichert die Essenskultur in Wien. Gleichzeitig hilft es der lokalen Gastronomie, die den Bedürfnissen der Kunden entspricht.

Was ist Takeaway?

Takeaway heißt, dass man in einem Restaurant Essen bestellt und es dann nach Hause bringt. Diese Art der Bestellung ist in Städten wie Wien sehr beliebt. Es gibt viele Bestellmöglichkeiten.

In Wien kann man in vielen Restaurants Essen zum Mitnehmen finden. Zum Beispiel kann man im Mochi in der 2. Bezirk schon vor drei Tagen online bestellen. Das Restaurant Mae Aurel bietet nicht nur Takeaway, sondern auch einen kostenlosen zweiten Kaffee bei der Bestellung.

Die Auswahl an Essen zum Mitnehmen ist groß. Zum Beispiel bietet Vox Libri in der 17. Bezirk Kaffee, Kuchen und Bücher für Abholung. Das Restaurant Pars im 8. Bezirk hat persische Speisen zur Abholung. Die österreichisch-ungarische Küche im Donaufelderhof im 21. Bezirk ist auch sehr beliebt.

Takeaway – Lokale & Angebote in Wien

Wien ist voll von Takeaway-Lokalen, die für jeden Geschmack etwas Passendes haben. Von traditionellen österreichischen Gerichten bis zu internationalen Spezialitäten ist alles dabei. Wir zeigen dir die besten Orte für Essen zum Mitnehmen.

Die besten Lokale für Essen zum Mitnehmen

Handwerk Restaurant : Hier gibt es saisonale Gerichte und typische Wiener Speisen. Es gibt oft besondere Angebote, zum Beispiel zur Fastenzeit.

: Hier gibt es saisonale Gerichte und typische Wiener Speisen. Es gibt oft besondere Angebote, zum Beispiel zur Fastenzeit. Coconut Curry (Praterstr. 53, 1020 Wien): Ein Ort für schnelles und leckeres Mittagessen mit asiatischer Küche.

(Praterstr. 53, 1020 Wien): Ein Ort für schnelles und leckeres Mittagessen mit asiatischer Küche. Kolariks Luftburg (Prater 128, 1020 Wien): Dieses Lokal bietet Bio-Qualität und traditionelle Spezialitäten.

(Prater 128, 1020 Wien): Dieses Lokal bietet Bio-Qualität und traditionelle Spezialitäten. Adamah Rezeptkistl : Bekannt für leckere Bio-Gerichte aus regionalen Zutaten.

: Bekannt für leckere Bio-Gerichte aus regionalen Zutaten. Yamm! (Universitätsring 10, 1010 Wien): Hier gibt es 100% Bio-Speisen, viele sind vegetarisch oder vegan.

Beliebte Küchen in Wien

Wien hat viele beliebte Küchen, die das Essen bereichern:

Restaurant Adresse Besonderheiten Kaiserschmarrn to go Kohlmarkt 14, 1010 Wien Kaiserschmarrn ab 5,90 Euro. La Pausa Neubaugasse 70, 1070 Wien Rechteckige Pizzen, die einen Meter lang sind. Schönscharf Adresse folgt Thai-Gerichte mit biologischen Zutaten. Pho Saigon Adresse folgt Vietnamese Beef Soup und andere authentische Speisen. Nihonbashi Adresse folgt Authentische japanische Küche mit Sushi und Sashimi.

In vielen Takeaway-Lokalen in Wien gibt es regelmäßig Angebote Wien. Von Saisonaktionen bis zu speziellen Menüs ist für jeden etwas dabei. Ob für ein schnelles Mittagessen oder ein leckeres Abendessen, in Wien findest du tolle Möglichkeiten.

Vorteile von Takeaway-Essen

Takeaway-Essen ist super bequem und schnell. Man kann leckere Gerichte genießen, ohne selbst kochen zu müssen. Das ist toll, wenn man viel zu tun hat.

Bequemlichkeit und Zeitersparnis

Man kann Speisen einfach online bestellen. Das spart Zeit, die man sonst mit Einkaufen und Kochen verbringen würde. Es gibt viele Gerichte, von österreichischen Spezialitäten bis zu internationalen Küchen. Die Wartezeit ist oft kurz.

Vielfalt der Essensoptionen

Takeaway bietet eine riesige Auswahl an Essensmöglichkeiten. In Wien kann man von italienischer Pizza bis zu veganen Gerichten alles finden. Das macht es leicht, neue Geschmäcker zu entdecken.

Online Bestellung für Takeaway

Die Online Bestellung von Takeaway-Essen ist in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Nutzer können bequem durch die Speisekarten von Restaurants blättern und ihre Lieblingsgerichte auswählen. Dieser Vorgang ist einfach und erfordert nur ein Gerät mit Internetanschluss.

Viele Takeaway Apps bieten viele Optionen an. Sie passen sich den Bedürfnissen der Kunden an.

Wie funktioniert die Online-Bestellung?

Restaurants auf Plattformen wie Lieferando.at ermöglichen es Kunden, ihre Bestellungen online aufzugeben. Kunden müssen ihre Kontakt- und Adressinformationen angeben. So wird eine reibungslose Lieferung sichergestellt.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, schließt der Kunde einen Vertrag mit dem Restaurant ab. Das bringt spezielle Richtlinien und Haftungsbedingungen mit sich.

Beliebte Apps und Plattformen

In Österreich ist Lieferando.at sehr beliebt für Online-Bestellungen. Es ist bekannt für seinen benutzerfreundlichen Service. Die Vielfalt der Optionen reicht von lokalen Restaurants bis hin zu internationalen Küchen.

Weitere Apps wie Mjam bieten ähnliche Funktionen. Nutzer können dort leckere Speisen bestellen. Sie können auch verschiedene Zahlungsmethoden wählen und Trinkgeld online geben.

Restaurant Lieferdienste in Wien

In Wien gibt es viele Restaurant Lieferdienste. Sie ermöglichen es, leckere Speisen nach Hause zu liefern. Es gibt traditionelle und internationale Gerichte. Mit über 186 Pizza-Optionen und 91 veganen Gerichten ist für jeden etwas dabei.

Mjam ist ein bekannter Lieferdienst in Wien. Er bietet viele lokale Restaurants an, wie McDonald’s und Burger King. Lieferando.at ergänzt die Auswahl mit über 400 Restaurants, die sich auf Pizza, Burger und Schnitzel spezialisiert haben. Rita bringt’s liefert gesunde, vegane Mahlzeiten in umweltfreundlicher Verpackung an.

Speisen ohne Grenzen fördert kulturellen Austausch durch Mahlzeiten von Flüchtlingen. Der Lokalfinder in Wien hilft, neue, innovative Restaurants zu entdecken. Blattgold bietet gesunde Alternativen zu Schnellgerichten an. Es gibt viele Optionen, wie 49 Hühnchen- und 115 Burger-Varianten.

Kategorie Anzahl der Optionen Pizza 186 Vegan 91 Burger 115 Amerikanisch 72 Asiatisch 96 Hühnchen 49 Italienisch 81

Die Auswahl der Essenslieferung Wien bietet für jeden Geschmack etwas. Weitere Infos zu den Lieferdiensten gibt es auf diesen Plattformen. Sie zeigen den Komfort und die Vielfalt der Wiener Essenskultur.

Besondere Angebote und Rabatte

In Wien finden Sie viele Sonderangebote und Rabatte Wien. Diese machen einen Besuch im Restaurant besonders attraktiv. Viele Lokale bieten spezielle Aktionen für ihre Gäste an.

Highlights der Woche

Jede Woche gibt es in Wien exklusive Sonderangebote. Diese Angebote sorgen für kulinarische Vielfalt. Dazu gehören:

Candle-Light-Dinner-Pakete in verschiedenen Lokalen

Rabatte auf regionale Gerichte im Rahmen von Lokal für Dich

Wochenend-Angebote für Familien, die sich bestens für einen Ausflug eignen

Die aktuellen Angebote finden Sie auf der Webseite von Family and Friends.

Treueprogramme und Rabattaktionen

Um Stammkunden zu belohnen, setzen Restaurants auf Treueprogramme. Diese fördern die Kundenbindung und bieten Rabatte. Wichtige Punkte sind:

Stempelkarten, bei denen jeder Besuch einen Rabatt gewährt

Exklusive Angebote für Mitglieder des Treueprogramms

Sonderaktionen für Geburtstagskinder und Jubiläen

Durch Rabatte Wien sparen Gäste Geld. Sie können auch neue Lokale entdecken und deren Küche ausprobieren.

Beliebte Takeaway-Lokale

Wien wird immer beliebter für Fans von Takeaway. Es gibt viele Lokale, die lokale und internationale Gerichte anbieten. Diese Orte sind bekannt für ihre Qualität, Vielfalt und einzigartigen Gerichte.

Kulinarische Entdeckungen

Hier sind einige Takeaway-Lokale in Wien, die Gäste begeistern:

Lokale Besonderheiten Viva la Mamma Authentische italienische Steinofen-Pizzen, hohe Qualitätsstandards. Da Moritz Beliebte Gerichte unter dem „Huth at Home“-Programm. Trattoria Margareta Umfangreiche Auswahl an italienischen Spezialitäten. Don Alfredo Frische Pizzen mit Aussicht auf den Schwanenpark. MOMO Crispy Pizzen, inklusive einer Nutella-Pizza. Eatalico Diverse italienische Spezialitäten mit übergroßen Pizzen. Trattoria La Scala Traditioneller Holzofen mit einzigartigen Gerichten. Pizzeria Randale Sensational Pizza-Kreationen, Pizze bianche ohne Tomatensauce. Disco Volante Pionier der neapolitanischen Pizza in Wien. Matto De Pizza Überragend große Pizzen, frisch zubereitet mit hochwertigen Zutaten.

Essen in diesen Lokalen bietet nicht nur Qualität, sondern auch unvergessliche Geschmackserlebnisse. Jedes Lokal hat etwas Besonderes zu bieten.

Takeaway für verschiedene Ernährungsbedürfnisse

In Wien gibt es viele Takeaway-Optionen, die auf verschiedene Ernährungsbedürfnisse eingehen. Restaurants bieten spezielle Menüs an, die auf Präferenzen und Anforderungen zugeschnitten sind. So können Gäste bequem und ohne Kompromisse genießen.

Vegetarische und vegane Optionen

Viele wählen vegane Optionen wegen ihrer pflanzlichen Ernährung. Lokale Takeaway-Restaurants bieten kreative und schmackhafte Gerichte an. Diese sind umweltfreundlich und passen zu den Ernährungsbedürfnissen von Veganern. Die Auswahl reicht von frischen Salaten bis zu veganen Burgern.

Glutenfreie und allergenarme Speisen

Wien reagiert auf die Bedürfnisse von Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Glutenfreie Speisen sind gekennzeichnet und bieten sichere Optionen. Sie ermöglichen Genuss ohne Risiko. Auch viele Menüs enthalten allergenarme Speisen für eine sichere Erfahrung.

Empfohlene Gerichte zum Mitnehmen

In Wien findet man viele empfohlene Gerichte, die super zum Takeaway sind. Diese Gerichte sind nicht nur vielfältig, sondern auch sehr beliebt. Es gibt traditionelle Gerichte und auch neue Streetfood-Kreationen für jeden Geschmack.

Einige der beliebtesten Gerichte zum Mitnehmen sind:

Kaiserschmarrn von Cafés wie Demel und Hotel Sacher, ein traditionelles Süßspeise.

Korean Corndogs und spezielle Dumplings aus asiatischen Imbissen.

Wöchentliche Mittagsangebote bei Lingenhel, wo immer neue Geschmäcker entdeckt werden können.

Pita-Wraps von Miznon und Bagels von Budapest Bägel für einen schnellen Snack.

Veganfreundliche Optionen bei The LaLa und gesunde Salatbowls bei Salad Jungle für bewusste Esser.

Atemberaubende Crêpes und Knödel bei Royi’s Crêperie und Knödelmanufaktur.

Streetfood-Etablissements bringen eine spannende Auswahl an Gerichte zum Mitnehmen mit. Zum Beispiel gibt es mexikanische Spezialitäten von W.A. Sanchez oder Bowls und Brunchgerichte von Fitness-Bistros in der Stadt.

Wien hat viele Takeaway-Optionen, auch gesundheitsbewusste. Es gibt veganisierte Snacks, frisch gepresste Säfte und fermentierte Gerichte wie Miso-Erdäpfelgulasch. Die Restaurants verwenden lokale und gesunde Zutaten für das beste Takeaway-Erlebnis.

Nachhaltigkeit im Takeaway-Sektor

Im Takeaway-Bereich wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Menschen wollen umweltfreundliche Verpackungen. Restaurants suchen nach Wege, um Plastik zu reduzieren.

Verpackungsmaterial und Umweltbewusstsein

Viele Firmen nutzen recycelbare oder kompostierbare Materialien. Sie setzen auf Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen. PLA, Bambus und Bagasse sind beliebte Alternativen zu Plastik.

Das Projekt MONTREET in Wien zeigt, wie man Nachhaltigkeit fördert. Sie machen kreislauffähige Outdoormode. Produkte aus regionalen Produkten, wie von Hut & Stiel GmbH, verringern den Transport und unterstützen die lokale Wirtschaft.

Initiativen wie shareonimo.at GmbH kämpfen gegen Lebensmittelabfall. Sie zeigen, wie durch kluge Verpackungen Ressourcen gespart werden können. Die Zukunft der Gastronomie liegt in gutem Essen und verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen.

Takeaway und lokale Unterstützung

In Zeiten, in denen lokale Unterstützung wichtig ist, helfen viele Restaurants in Wien, die Gemeinschaft zu stärken. Sie zeigen durch ihre Angebote, dass sie sich sozial verantwortungsvoll verhalten. Das hilft nicht nur den Kunden, sondern auch den Mitarbeitern und dem Umfeld.

Takeaway-Initiativen sind eine gute Möglichkeit, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Sie fördern auch bewusstere Essgewohnheiten.

Soziale Verantwortung der Restaurants

Restaurants in Wien setzen sich mehr und mehr für soziale Verantwortung ein. Sie setzen nachhaltige Praktiken um und nutzen lokale Produkte. Skoonu, das im Mai 2020 mit Mehrweggeschirr-Verleih startete, ist ein gutes Beispiel dafür.

Das Unternehmen Impacts Catering Wien GmbH liefert Kunden Porzellangeschirr und vermeidet Überproduktion. VEGIRANT bietet vegetarische Menüs im Mehrweggeschirr an.

Die Stadt Wien unterstützt Start-ups, die sich für weniger Einwegverpackungen einsetzen. Vytal nutzt QR-Codes für die Rückverfolgung von Mehrweggeschirr. Das vereinfacht den Rückgabeprozess.

Diese Ansätze helfen nicht nur der lokalen Wirtschaft. Sie fördern auch eine umweltbewusste Kultur in der Gastronomie.

Unternehmen Art des Angebots Besonderheiten Skoonu Mehrweggeschirr-Verleih 1. in Wien seit Mai 2020 Impacts Catering Wien GmbH Belieferung mit Porzellangeschirr Keine Überproduktion VEGIRANT Vegetarische Küche Lieferung im Mehrweggeschirr iss mich! Bio-Catering Gerichte in vakuumierten Mehrweg-Rexgläsern Vytal Lieferdienst mit QR-Code Nutzung von Mehrweggeschirr

Durch diese Initiativen wird die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft sichtbar. Restaurants zeigen, dass sie sich sozial verantwortungsvoll verhalten. Sie tragen aktiv zur Verbesserung der Gemeinschaft bei.

Takeout Wien – Eine neue Esskultur

Takeout Wien symbolisiert eine neue Esskultur, die kreative und innovative Ansätze in der Gastronomie fördert. Diese Bewegung eröffnet neue kulinarische Möglichkeiten, die über das traditionelle Restaurant hinausgehen. Pop-Up-Restaurants haben sich etabliert, um verschiedene Gerichte zu testen, ohne hohe Investitionen. Sie tragen zur Essensvielfalt in Wien bei und schaffen ein dynamisches Food-Erlebnis.

Das Biofisch Bistro & Heuriger ist ein Beispiel für die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Speisen. Hier werden frischer und selbst geräucherter Fisch aus österreichischer und Demeter-Produktion von Mai bis September serviert.

Das Loup-garou X Blue Lime Project feiert die Saison mit ausgezeichneten “sharing”-Gerichten. Diese werden bei besonderen Veranstaltungen von anderen Köchen kreiert. Pop-up Otto am Berg begeistert mit Smashed Burger und Pastrami-Reuben-Sandwich, sowie Cocktails und erlesenen Weinen. Ganz Wien bereichert das gastronomische Angebot mit Themen-Events, wie Taco Tuesdays und Kaiserschmarrn.

Café Caché bietet talentierten Köchen die Möglichkeit, ihre Pop-Up-Events in einem nostalgischen Ambiente zu präsentieren. Das C.O.P.–Up Projekt am Vorgartenmarkt verbindet regionale Aromen mit mediterranen Einflüssen durch saisonale Sharing-Platten.

Pop-Up Lokal Besonderheiten Zeitraum Biofisch Bistro & Heuriger Frischer, selbst geräucherter Fisch Mai – September Loup-garou X Blue Lime Project Saisonale „sharing“ Gerichte Ganzjährig Otto am Berg Smashed Burger, Pastrami-Reuben-Sandwich Täglich geöffnet Organics Sky Garden Italienische Spezialitäten mit Panorama-Blick Mai – August Markterei Stadtheurige Regionale Produkte, Omakase von Parvin Razavi Sommerpop-Up

Koreanische Restaurants in Wien gewinnen an Beliebtheit, besonders durch den Erfolg von K-Pop. Gerichte wie Bibimbap und Korean Fried Chicken sind sehr gefragt. Einige Lokale bieten fusionierte koreanische Gerichte mit internationalen Einflüssen an. Diese neue Esskultur spiegelt den Geschmack, das Miteinander und die Kreativität der Gastronomie wider.

Tipps für die perfekte Takeaway-Bestellung

Beim Takeaway ist es wichtig, gut vorzubereiten. Die richtigen Tipps für Takeaway machen das Erlebnis besser. Beginnen Sie mit dem Durchlesen des Menüs. Oft findet man dort besondere Gerichte, die super schmecken und sich gut zum Abholen eignen.

Sehen Sie sich nach saisonalen Angeboten und Rabatten um. Diese machen die Bestellung nicht nur günstiger, sondern können auch neue Geschmäcker entdecken. Lokale Anbieter sorgen für frische und regionale Zutaten.

Die Verpackung ist auch wichtig. Viele Restaurants in Wien nutzen nachhaltige Lösungen. Skoonu ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das wiederverwendbares Geschirr nutzt. Das ist gut für die Umwelt und zeigt das Engagement für Nachhaltigkeit.

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt für Ihre Bestellung. Am besten abholen Sie, wenn es nicht zu voll ist. Ein weiterer Tipps für Takeaway ist, die Bestellung vorab zu machen. So ist alles bereit, wenn Sie ankommen.

Hier sind die wichtigsten Punkte:

Menü vorab studieren

Besondere Angebote nutzen

Nachhaltige Verpackung wählen

Bestellung im Voraus aufgeben

Mit diesen Tipps für Takeaway wird Ihre Bestellung perfekt. Ob Mittagessen oder Abendessen, die richtige Vorbereitung ist entscheidend. Genießen Sie die Küche Ihres Lieblingsrestaurants und profitieren Sie von einer optimierten Bestellroutine.

Events und Aktionen in Wien für Takeaway

Wien hat viele Events und Aktionen zum Thema Takeaway. Besonders bei besonderen Veranstaltungen können Leute viele Gerichte und Getränke zu Hause genießen. Im Genussmonat bieten einige der besten Restaurants Take-Away Menüs ab €14,50 an.

Das Black Weekend ist ein Highlight. Es gibt eine Gratisflasche Grüner Veltliner bei jeder Bestellung an Sonntagen oder Montags. Lokale wie Pichlmaiers zum Herkner und DiningRuhm nehmen daran teil. Diese Takeaway-Aktionen fördern die lokale Kultur und unterstützen Betriebe in schwierigen Zeiten.

Hier sind einige Top-Restaurants, die Takeaway anbieten:

Restaurant Standort Lieferzeiten Besonderheiten Sakai 8. Bezirk Mi-So Lieferdienst verfügbar One Night in Beijing Nussdorfer Platz Täglich 12:00-21:00 Lieferung im Umkreis von 3 km Momoya Börsegasse Nach Vereinbarung Fokus auf hochwertige Sushi-Kreationen DOTS Establishment Mariahilfer Str. 11:30-21:45 Vielfältige asiatische Speisen Ebi Mini Gumpendorfer Straße 3 Nach Vereinbarung Eine breite Auswahl an Tapas und Sushi

Die Events bieten nicht nur Abwechslung, sondern auch die Chance, neue Gerichte zu entdecken. Sie helfen auch, die lokale Wirtschaft zu stärken. Die Unterstützung bei den Takeaway-Aktionen ist gut für die Gastronomieszene in Wien.

Die Zukunft von Takeaway in Wien

Die Zukunft von Takeaway in Wien verändert sich stark. Es gibt einen Trend zu schnellen, günstigen und gesunden Mahlzeiten. Ein Beispiel ist das Spar-enjoy-to-go Konzept in der Mariahilfer Straße 122. Dort gibt es viele Takeaway-Angebote, wie Bowl-Varianten, Sushi und vegane Optionen.

Die Gastronomie steht vor Herausforderungen. Lieferdienste können bis zu 30% des Umsatzes kosten. Deshalb haben einige Restaurants ihre Takeaway-Angebote eingeschränkt. Sie öffnen nur an bestimmten Tagen, um Kosten zu sparen.

Die Zukunft von Takeaway passt sich den Ernährungsbedürfnissen der Konsumenten an. Konzepte wie Spar-enjoy-to-go sind sehr beliebt. Sie schaffen auch neue Arbeitsplätze, wie beim Spar-Supermarkt. Aber viele Restaurants fragen sich, ob sie sich anpassen können und profitabel bleiben.

Fazit

Takeaway-Dienste in Wien sind ein wichtiger Teil der lokalen Gastronomie. Sie bieten eine große Auswahl an Küchen, von traditionell bis vegan. Restaurants wie Gelato Carlo und Der Grieche sind Spitzenreiter in ihrer Kategorie.

Takeaway ist bequem und flexibel. Es ermöglicht den Wienern, Mahlzeiten nach ihren Wünschen zu gestalten. Durch Online-Bestellungen und spezielle Angebote nutzen immer mehr Restaurants diese Essensform.

Takeaway ist nicht nur praktisch, sondern auch eine Chance, die Essenskultur Wiens zu erleben. Viele entdecken die Vielfalt der Restaurants. Das ist gut für die kulinarische Szene der Stadt.