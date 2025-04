Tangente Simmering: Geister-Ausfahrt als Frühlingsausflugstipp

„Die gesperrte Ausfahrt Simmering“ dürfte vielen Wienerinnen und Wienern wohl bekannt sein. Nach der Umgestaltung hat die Geister-Ausfahrt einer neuen Bestimmung Platz gemacht – sie wurde in einen 60.000 Quadratmeter großen Park verwandelt, der sich perfekt für einen Ausflug am bevorstehenden Osterwochenende eignet. Hier können Jung und Alt lange Spaziergänge genießen oder sich an verschiedenen Sportmöglichkeiten erfreuen.

WIEN/FAVORITEN/SIMMERING – Der Frühling ist endlich in Wien angekommen, und das Osterwochenende steht vor der Tür. Wer die Gelegenheit für einen Ausflug nutzen möchte, findet an der Bezirksgrenze zwischen Favoriten und Simmering einen idealen Ort. Die ehemals ungenutzte, asphaltierte Autobahn-Ausfahrt Simmering erstrahlt seit Sommer 2024 in neuem Glanz.

Die Stadt Wien hat aus der Geister-Ausfahrt den „Tangentenpark“ geschaffen, einen attraktiven Landschaftspark, der mit springenden Temperaturen und blühenden Pflanzen begeistert. Rund 375 neu gepflanzte Bäume und 2.800 Sträucher verleihen dem Park ein buntes Bild, während 5.300 Forstpflanzen den neuen Grünraum zusätzlich bereichern.

Teich als malerisches Highlight

Inmitten der üppigen Vegetation finden sich vielfältige Sportanlagen. Für die kleinen Besucher stehen Klettergerüste bereit, während Radler auf einem „Pump-Track“ ihre Fähigkeiten testen können. Zudem ist ein Fußballfeld sowie Tischtennistische und Bocciafelder im Park integriert, die das Freizeitangebot abrunden.

Ein weiteres Highlight des Parks ist der 2.400 Quadratmeter große Teich, der mit über 7.200 Wasserpflanzen geschmückt ist. Dieser Teich lädt zu entspannenden Spaziergängen entlang der Uferpromenade ein und bietet einen idyllischen Rückzugsort in der Stadt.

Motto „Raus aus dem Asphalt“

Der Tangentenpark ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts „Südraum Favoriten“. Er verbindet die Wohngebiete Innerfavoriten und das Gebiet an der Ostbahn durch gut beleuchtete Fuß- und Radwege.

„Wir haben aus einer ungenutzten, asphaltierten Autobahn-Ausfahrt nach dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ ein riesiges Freizeit- und Naturareal geschaffen. Der Tangentenpark ist der ideale Ort für einen Ausflug am Osterwochenende!“, erklärt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

