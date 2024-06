Die österreichische Metropole erfreut sich einer lebendigen Tanzszene und langer Traditionen. Der Wiener Walzer hat sich als Standardtanz im Welttanzprogramm etabliert und das Wiener Staatsballett genießt weltweit Ansehen. Eine Vielzahl an Tanzoptionen erfordert aber das passende Schuhwerk, auch im privaten Sektor.

Hochwertige Tanzschuhe finden Sie in Wien vielerorts, online wie offline. Um sie auf Herz und Nieren zu prüfen und mit der tanzenden Gesellschaft Schritt halten zu können, widmen wir diesen Ratgeber dem Kauf von Tanzschuhen in Wien.

Die wichtigsten Punkte – worauf Sie beim Thema Tanzschuhe kaufen in Wien achten sollten – jetzt Details im Ratgeber lesen!

Schnitt, Passform und Komfort

Tanzschuhe sollten eng anliegen, ohne die Füße zu quetschen. Einerseits dürfen die Schuhe nicht rutschen, Abdrücke dürfen sie aber ebenfalls nicht hinterlassen. Die Zehen brauchen ausreichend Platz: ca. eine Daumenbreite zur Schuhspitze verhindert ein Stauchen.

Material und Verarbeitung

Je nach Tanzstil ist ein anderes Schuhwerk gefragt. Hochwertige Tanzschuhe für die meisten klassischen Tänze sind oft aus Leder gefertigt. Unter anderem beim Swing werden von Damen auch gerne Kunstfaserschuhe eingesetzt.

Wichtig sind allenfalls die Atmungsaktivität sowie die Flexibilität des Schuhs und vor allem der Schuhsohle. Für die ideale Gleitfähigkeit auf verschiedenen Böden ist für die Sohle insbesondere Wildleder als Hauptmaterial zu empfehlen.

Absatzhöhe und -form

Grundsätzlich entscheidet jede Tänzerin und jeder Tänzer selbst, wie hoch der Absatz ihrer Schuhe sein darf. Das hängt ab vom Tanzstil und auch von den individuellen Vorlieben. Bei lateinamerikanischen Tänzen wie Salsa oder Tango werden oft höhere Absätze verwendet; wer bei diesen schwungvoll-akrobatischen Tänzen allerdings noch etwas unerfahren ist, sollte sicherheitshalber zunächst bei flacheren Absätzen bleiben.

Ähnlich gestaltet es sich bei der Absatzform: Der Vorteil von breiteren Absätzen ist die breitere Auftrittsfläche, wodurch mehr Standfestigkeit und ein besseres Gleichgewicht gegeben sind. Schmalere Absätze hingegen sind vor allem wettkampftaugliche Blickfänge, bergen aber die Gefahr des Abknickens.

Unterstützung und Dämpfung

Für die langanhaltende Gesundheit und eine gesunde Stellung des Fußes sollte das Fußgewölbe gut gestützt und der Schuh stoßabsorbierend sein. Eine gute Dämpfung entlastet die Gelenke und beugt Schmerzen vor.

Besonderheiten beim Kauf von Tanzschuhen in Wien

Legen Sie Wert auf eine fachkundige Beratung

Auch beim Onlinekauf von Tanzschuhen in Wien ist fachkundige Beratung elementar: An den richtigen Schuhen, die zum Tanzstil und zu den Füßen passen müssen, sollen Sie schließlich lange Freude haben. Erfahrene Verkäufer können in einem Webchat oder per Telefon wertvolle Tipps geben.

Die Krönung: Maßanfertigung und Anpassungen

Einzelne Geschäfte in Wien erlauben die Maßanfertigung von Tanzschuhen und deren individuelle Anpassungen bzw. Reparaturen. Dies ist besonders für Tänzer mit speziellen Fußformen oder orthopädischen Bedürfnissen von Vorteil. Auch kann sich das Fußgestell über die Jahre verändern, weshalb Maßkorrekturen erforderlich sein können.

Tipps für den perfekten Tanzschuhkauf

Probetanzen

Ein Probetanz ist zwar ratsam, jedoch nur schwer möglich, da auch nach einmaligem Testen bereits Gebrauchsspuren zu erkennen sind. Ein guter Kompromiss ist das Probetanzen von einzelnen Schritten, etwa denen, die besonders häufig vorkommen.

Regelmäßige Kontrolle und Pflege

Ihre Tanzschuhe sind Ihr zweites Paar Füße: Sie gehören gepflegt und gereinigt. Je nach Schuhmaterial eignen sich andere Reinigungsmittel und Bürsten. Auch auf Abnutzung sollten sie überprüft werden, um Problemstellen früh reparieren lassen zu können.

Ersatzpaare

Haben Sie im Shop Ihr Paar Tanzschuhe gefunden, empfiehlt sich ein Ersatzpaar. Schuhe können kaputtgehen. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass jemand vergessen hat, sie einzupacken. Ein Reservepaar im Auto oder in der vorbereiteten Tanztasche ist vorteilhaft.

Kurzum – das Wichtigste im Überblick

Ihre Tanzschuhe sollten folgende Eigenschaften aufweisen:

eng anliegende, komfortable Passform, aber nicht quetschend

Lederschuhe oder spezieller Tanzstoff, Sohle aus Wildleder

Absatzhöhe und -form je nach Tanzstil und Vorliebe

Unterstützung und Dämpfung zur Vermeidung von Verletzungen

allgemein flexibles Schuhwerk

Wissenswertes über die Tanzschuhsohle

Die Sohle ist einerseits für die Gleitfähigkeit sowie auch für einen guten Halt verantwortlich. Wildleder ist ein gelungener Kompromiss zwischen gleitfähig und rutschfest. Split-Sohlen aus Gummi kommen nur vereinzelt, etwa beim Ballett oder Modern Dance zum Einsatz.

Im Übrigen bieten dünnere Sohlen ein besseres Bodengefühl, wo hingegen dickere Sohlen durch ihre bessere Dämpfung die Gelenke und Knöchel besser stützen.

Qualitätsware erkennen

Profischuhe sind speziell für bestimmte Tanzstile konzipiert und in Flexibilität, Gewicht und Passform an Tanzstil und Tänzer bzw. Tänzerin angepasst. Das macht die Schuhe kostspielig; außerdem bedarf es einer gewissen Einlaufzeit. Sobald eingetanzt, bieten Maßanfertigungen ein Höchstmaß an Tragekomfort. Äußerlich ist der Schuh sauber verarbeitet, es sind keine Ungleichmäßigkeiten in den Nähten zu erkennen und auch keine Kleberreste. Lässt sich der Schuh einfach an- und ausziehen, ist die Bewährungsprobe bestanden.