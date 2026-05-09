Tapferer Gänsesäger-Nachwuchs: Mutiger Sprung aus 50 Meter Höhe in Schwaz begeistert Beobachter

Gänsesäger-Mutter „Gerda“ und sieben Küken springen vom Glockenturm in Schwaz

In Schwaz ist am Samstagnachmittag eine Gänsesäger-Mutter mit sieben Küken aus einem Fenster des alten Glockenturms in den Stadtpark gesprungen. Die Jungtiere überstanden den rund 50 Meter tiefen Fall.

Das Ereignis ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Die Küken waren am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag geschlüpft und konnten zum Zeitpunkt des Sprungs noch nicht fliegen.

Die Gänsesäger-Mutter „Gerda“ und ihre sieben Küken verließen den Nistplatz im Glockenturm über ein Fenster und sprangen hinunter in den Stadtpark. Im Anschluss watschelte die Familie gemeinsam in Richtung Inn.

Freiwillige begleiteten die Tiere und geleiteten sie sicher zum Wasser. Gemeinsam mit der Stadt Schwaz, dem Stadtmarketing und der Polizei war zuvor ein sicheres Geleit in Richtung Inn organisiert worden. Dabei mussten unter anderem eine Bundesstraße und verschiedene Kanalschächte passiert werden.

Im betreffenden Jahr wurden zusätzlich Ordner-Personal und Absperrungen eingesetzt. Diese sollten sicherstellen, dass Zuseherinnen und Zuseher ausreichend Abstand zur Gänsesäger-Familie hielten.

Brutplatz im Glockenturm und Beobachtung per Webcam

Das Gänsesäger-Weibchen brütete im betreffenden Jahr zum achten Mal in Folge im Schwazer Glockenturm. Der Nistplatz wird als einer der weltweit höchsten bekannten Brutplätze für Gänsesäger bezeichnet. Gänsesäger nisten normalerweise in hohlen Bäumen über Gewässern.

Freiwillige rund um den Vogelkundler Reinhard Hölzl installierten auch in diesem Jahr eine Kamera am Nistplatz. Interessierte konnten die Vorgänge im Nest über eine Webcam live mit Ton verfolgen.

Hinweise zur Art Gänsesäger

Gänsesäger werden als große Entenvögel beschrieben. Sie ernähren sich laut Angaben von Fischen, die sie herauftauchen und mit kleinen Zähnen im Schnabel festhalten. In Tirol brüten demnach rund 25 Gänsesäger-Paare.

Die Rote Liste der Brutvögel Deutschlands stuft die Art Gänsesäger als „gefährdet“ (Stufe 3) ein.