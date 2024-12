„Tasteatlas“: Wien zählt zu den Top 10 im internationalen Kulinarik-Vergleich

Der Gastro-Reiseführer „Tasteatlas“ hat Wien auf den achten Platz unter den besten „Food Cities“ weltweit gewählt. Insgesamt wurden 100 Plätze vergeben, wobei Neapel in Italien den ersten Platz belegte.

WIEN. Die österreichische Hauptstadt ist international für ihr Wiener Schnitzel bekannt. Im „Best Food Cities“ Ranking von „Tasteatlas“ erreicht Wien den achten Platz, nur knapp hinter Paris. Neapel, die italienische Stadt, ist bekannt für ihre berühmte neapolitanische Pizza und belegt den ersten Platz.

Laut Angaben des Gastro-Reiseführers umfasst die „Tasteatlas“-Datenbank 17.073 Städte, die auf 477.287 gültigen Bewertungen für 15.478 Lebensmittel basieren. Von diesen stachen 100 Städte besonders hervor, die die höchsten Durchschnittsbewertungen für ihre regionalen und nationalen Gerichte erhalten haben.

Schnitzel, Tafelspitz, Apfelstrudel

In diesem Jahr überzeugten Neapel besonders mit der Pizza Margherita und Sfogliatella, einer italienischen Nachspeise, die der Stadt den ersten Platz sicherte. Auch die Plätze zwei bis vier wurden von italienischen Städten besetzt: Mailand, Bologna und Florenz. Mumbai aus Indien belegte den fünften Platz, gefolgt von Rom, die mit dem Klassiker Carbonara beeindruckte.

Die französische Hauptstadt Paris liegt nur knapp vor Wien. Im „Food Ranking“ überzeugte Paris mit Crème Brûlée und Escargot (franz. für Schnecken). Zu Wiens „must try“ zählen neben Schnitzel auch Tafelspitz, Apfelstrudel, Zwiebelrostbraten und Wiener Saftgulasch. Platz neun ging an die italienische Stadt Turin, gefolgt von Osaka in Japan, Madrid in Spanien und New York City auf Platz zwölf.

Ottakringer und Wieninger

„Tasteatlas“ lobte außerdem die „besten Feinschmeckerproduzenten“ und „ikonischen traditionellen Restaurants“. Zu den besten Wiener Betrieben zählen die Firma „Noan“, die Olivenöl produziert, „Wieninger“, bekannt für ihre Weine, und die Ottakringer Brauerei, berühmt für ihr köstliches Bier.

Die besten traditionellen Wiener Restaurants sind das Gasthaus Grünauer am Neubau, das Gasthaus Woracziczky in Margareten und das Restaurant Stasa in Liesing. Das vollständige Ranking findest du hier.

