Tatverdächtiger flüchtete nach Mordversuch vor Unterkunft für Obdachlose







Am Freitagabend ereignete sich ein versuchter Mord vor einer Notunterkunft für Obdachlose. Zwei Männer erlitten Verletzungen, wobei einer von ihnen in Lebensgefahr schwebt. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter ist im Gange. WIEN/HERNALS. Ein schwerwiegender Vorfall fand am Freitag, den 6. Dezember, vor einer Hernalser Notunterkunft für Obdachlose statt. Berichten zufolge geriet ein Mann mit zwei weiteren Personen im Alter von 38 und 47 Jahren in einen Streit. Um 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Anlass für den Streit ist…







Source link