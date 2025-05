Taubenmanagement: Jeder Wiener hat im Schnitt 50 Stadttauben.

Die Ergebnisse der jährlichen Taubenzählung sind veröffentlicht. Laut Tierschutz Austria stellt die Taubenpopulation in Wien kein Problem dar, das als Plage bezeichnet werden könnte.



WIEN/LIESING. Tauben sind in städtischen wie ländlichen Gebieten Alltagsbegleiter. Trotz ihres häufig negativen Rufs als „Ratten der Lüfte“, scheinen die Vögel immer wieder in den Fokus politischer Diskussionen zu geraten. In verschiedenen Bezirken wird immer wieder der Ruf nach Maßnahmen zur Reduzierung der Taubenpopulation laut, um beispielsweise die Sauberkeit im öffentlichen Raum zu gewährleisten.

Ein Forschungsprojekt des Wildtierservice Wien, das seit Oktober 2021 durchgeführt wird, hat nun die Anzahl der Tauben in Wien ermittelt. Laut dieser Zählung gibt es in der gesamten Stadt etwa 50.000 bis 60.000 Stadttauben, was ungefähr einer Taube pro 50 Einwohner entspricht. Tierschutz Austria ist der Ansicht, dass dies nicht als „Taubenplage“ angesehen werden kann. Diese Zahl ist im Kontext der Gesamtpopulation von über 1,9 Millionen Menschen in Wien relativ gering.

„Mythos Plage“



Tierschutz Austria kritisiert die widespread negative Wahrnehmung von Tauben als Plage. „Die diesjährige Zählung bestätigt einmal mehr, dass die Behauptungen über eine Taubenplage in Wien lediglich zur Angst- und Panikmache dienen“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria. „Für ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Taube gibt es bereits bewährte Lösungen, die endlich auch in Wien umfassend implementiert werden sollten.“

Die Tierschutzorganisation setzt sich aktiv gegen Maßnahmen wie die Installation von Taubenstacheln ein, die den Tieren schaden und lediglich zusätzlichen Arbeitsaufwand für Tierschutzvereine verursachen. Petrovic fordert stattdessen für eine gesunde Taubenpopulation den Ausbau von betreuten Taubenschlägen und eine kontrollierte Fütterung, um die Lebensbedingungen der Vögel zu verbessern.

Im Rahmen der Zählungen wurden unter anderem auch Gesundheits- und Ernährungszustände, Lebenserwartung sowie Bewegungsmuster von Stadttauben dokumentiert. Seit 2021 führt das Wildtierservice Wien mit Unterstützung von Freiwilligen jährliche Taubenzählungen durch. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um ein besseres Verständnis der Stadttaubenpopulation und ihrer Bedürfnisse zu erlangen.



