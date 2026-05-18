Tauernautobahn A10: Totalsperre für dringende Sanierungsarbeiten am Brentenbergtunnel

Totalsperre der Tauernautobahn A10 wegen Sanierung des Brentenbergtunnels

Auf der Tauernautobahn A10 ist seit Montagmittag der Abschnitt zwischen dem Knoten Pongau und der Anschlussstelle Pass Lueg vollständig gesperrt. Grund sind als dringend notwendig bezeichnete Sanierungsarbeiten im Brentenbergtunnel.

Während der Sperre müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bis Samstagfrüh auf die Salzachtalstraße B159 ausweichen. Am ersten Tag wurde die Verkehrssituation als verkehrstechnisch ruhig beschrieben.

Umleitung des Verkehrs über die B159

Seit Montag, 13.00 Uhr wird der Verkehr in Richtung Norden ab dem Knoten Bischofshofen von der A10 auf die B159 umgeleitet. Fahrzeuge können erst bei der Anschlussstelle Pass Lueg wieder auf die Tauernautobahn auffahren.

Nach Angaben des ÖAMTC Salzburg ist die B159 nicht darauf ausgerichtet, den gesamten Verkehr der Tauernautobahn aufzunehmen. Es wird vor Verzögerungen vor allem zu Tagesrandzeiten im Pendlerverkehr gewarnt. Besonders in den Ortsdurchfahrten entlang der B159 ist ganztägig mit Staus zu rechnen.

Schwerverkehr über 7,5 Tonnen wird großräumig umgeleitet. LKWs mit Ziel- und Quellverkehr bleiben trotz Sperre weiterhin auf der B159 unterwegs.

Arbeiten im Brentenbergtunnel

Zeitgleich mit der Sperre der A10 haben die Sanierungsarbeiten im Brentenbergtunnel begonnen. Im Jänner war ein LKW in das Tunnelportal gekracht und hatte Feuer gefangen; die dabei entstandenen Schäden müssen repariert werden.

Laut Bauleitung sind für die Asphaltierungsarbeiten Aushärtephasen erforderlich, die nicht während des Verkehrs möglich seien, da zu viel Schmutz- und Feuchtigkeitseintrag entstehe. Deshalb sei eine Vollsperre notwendig.

Die Sperre der A10 im Bereich des Brentenbergtunnels soll am Samstag um 6.00 Uhr früh aufgehoben werden. Sie soll vor dem erwarteten stärkeren Pfingstreiseverkehr enden. Zu Pfingsten fahren laut Einschätzung von Verkehrsexpertinnen und -experten viele Menschen eher Richtung Süden, während die Sperre die Fahrtrichtung Norden betrifft. Ab Samstagfrüh soll der Verkehr wieder regulär durch den Brentenbergtunnel rollen.

Die Arbeiten im Tunnel sind bis zur Aufhebung der Sperre noch nicht vollständig abgeschlossen. Bis Ende Juni sollen weitere Reinigungsarbeiten sowie der Einbau und die Inbetriebnahme der elektrotechnischen Anlagen erfolgen. Diese ab Ende Juni geplanten Arbeiten sollen nur mehr nachts stattfinden.