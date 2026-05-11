Tauernautobahn A10: Wächst der Druck für Mautbefreiung zwischen Walserberg und Salzburg-Süd?

Forderung nach Mautbefreiung auf der A10 wird verstärkt

Die Forderung nach einer Ausweitung der Mautbefreiung auf der A10-Tauernautobahn zwischen dem Walserberg und der Abfahrt Salzburg-Süd gewinnt an Gewicht. Für diesen Abschnitt soll dieselbe Mautbefreiung gelten wie für die A1-Westautobahn zwischen der deutschen Grenze und Salzburg-Nord.

Im Sommer werden an der Autobahnabfahrt zwischen Grödig und Anif im Flachgau wiederholt Abfahrtssperren und Vignetten von Urlauberinnen und Urlaubern kontrolliert. Dagegen regt sich zunehmend Widerstand.

Forderungen der Euregio

Norbert Meindl, Obmann der grenzübergreifenden Euregio, fordert ein Ende der Vignettenkontrollen an der Autobahnabfahrt zwischen Grödig und Anif. Er spricht sich für eine Mautbefreiung auf dem betroffenen A10-Abschnitt aus.

Als Vorteile einer Mautbefreiung nennt Meindl eine mögliche Verkehrsentlastung in Bad Reichenhall sowie positive Effekte für die Umlandgemeinden der Stadt Salzburg. In der Stadt Salzburg gilt im Sommer teilweise ein Einfahrtsverbot in die Innenstadt für Tagesgäste.

Position des Landes Salzburg

Zuständig für die Entscheidung über eine Mautbefreiung ist das Bundesverkehrsministerium in Wien. Das Land Salzburg will sich dort für die Umsetzung der seit Langem bestehenden Forderung nach Mautbefreiung einsetzen.

Landesverkehrsreferent und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) betont, das Land wolle in dieser Frage nicht locker lassen. Er hält eine Mautbefreiung auch in Richtung Süden für notwendig.

Schnöll verweist darauf, dass das Ziel sei, Autos auf das höherrangige Straßennetz, also auf die Autobahnen, zu bringen und nicht auf niederrangigen Straßen und in Ortschaften verkehren zu lassen.

Rolle des Bundesverkehrsministeriums

Im Vorjahr hatte Bundesverkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) Plänen zur Mautbefreiung eine Absage erteilt. Er erklärte, Ausnahmen von der Mautpflicht könne man nur in begründeten Einzelfällen verordnen.

Die Diskussion um eine Mautbefreiung auf der A10 zwischen Walserberg und Salzburg-Süd wird vor diesem Hintergrund weitergeführt.