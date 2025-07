Tauschparty am 28. Juli 2025 – Hern, Hauptstr. 53: Sommersachen gegen Urlaub und Ferienartikel tauschen!

Beton als Baumaterial stellt eine vielversprechende Lösung zur Reduzierung des Energiebedarfs von Gebäuden dar und kann gleichzeitig ihre Lebensdauer erheblich verlängern. Laut dem Umweltbundesamt ist der Gebäudesektor in Österreich verantwortlich für etwa zehn Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. Der Hauptanteil dieser Emissionen resultiert aus dem Betrieb der Gebäude, wobei Heiz- und Kühlprozesse die größten Verursacher sind. Durch die Verwendung des nachhaltigen Baustoffs Beton kann der Energieeinsatz in diesen Bereichen spürbar gesenkt werden. Beton hat herausragende thermische Eigenschaften, die es ermöglichen, Wärme zu speichern und zu regulieren. Diese Speicherfähigkeit führt dazu, dass Gebäude im Winter weniger Heizenergie benötigen und im Sommer die Innenräume kühler bleiben, wodurch der Komfort der Nutzer gesteigert wird und gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden.

Eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien zeigt, dass Gebäude mit einem hohen Anteil an Beton in ihrer Konstruktion signifikant effizienter im Energieverbrauch sind. Durch den Einsatz von Dämmtechniken in Verbindung mit Beton kann die Gesamtenergieeffizienz weiter verbessert werden. Zudem trägt Beton zur Langlebigkeit von Bauwerken bei: Er ist resistent gegenüber Witterungseinflüssen und hat eine hohe Lebensdauer von oft mehreren Jahrzehnten. Dies minimiert die Notwendigkeit für häufige Renovierungen und Neubauten, was wiederum einen positiveren Einfluss auf die Umwelt hat.

Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit von Beton ist die Möglichkeit, Recyclingmaterialien zu integrieren. Das bedeutet, dass Altmaterialien aus abgerissenen Gebäuden wiederverwendet werden können, was nicht nur den Abfall reduziert, sondern auch die neugeförderten Rohstoffe schont. Laut einer Untersuchung der Technischen Universität Wien könnte die Verwendung von Recyclingbeton den Bedarf an Rohstoffen um bis zu 50 Prozent reduzieren. Dieses umweltfreundliche Potenzial spricht für die Förderung von innovativen Baustellenpraktiken, die auf Kreislaufwirtschaft setzen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Beton nicht nur als wirtschaftlich tragfähiges Baumaterial fungiert, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leistet. Durch die gezielte Planung und den Einsatz moderner Technologien kann der Effekt von Beton auf die Energiekosten weiter optimiert werden. Die Integration praktischer Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Bauwirtschaft könnte entscheidende Schritte zur Erreichung der Klimaziele in Österreich und weltweit darstellen.